Sich mit Spaß ausprobieren dürfen beim TuS Sulingen

Von: Harald Bartels

Einen Judogriff üben unter den Augen von Trainerin Sara Finke (links) und Spartenleiter Rolf Paesler (rechts) Silvia Schneider und Colin Platenkamp. © Bartels

Sulingen – Die Judo-Abteilung des TuS Sulingen hat Verstärkung bekommen: Vor wenigen Wochen hat eine neue inklusive Trainingsgruppe den Übungsbetrieb aufgenommen.

Den Anstoß dazu gab Colin Platenkamp aus Sulingen: Der 20-Jährige trainierte bisher in Diepholz mit und erwarb im vergangenen Jahr bereits den gelb-weißen Gürtel. Auf Dauer war aber für ihn das Training wegen der Fahrtzeiten nur schwer mit seinen Arbeitszeiten in Sulingen in Einklang zu bringen, weswegen sich seine Diepholzer Trainerin erkundigte, ob es beim TuS Sulingen eine Möglichkeit für ihn gibt.

Die fand sich in Gestalt von Sara Finke. Die 31-Jährige ist nicht nur eine erfolgreiche Sportlerin, die bereits für den TuS Sulingen und den TSV Bassum aktiv war, aktuell in der 2. Judo-Bundesliga für den VfL Stade kämpft und bei Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften hervorstach – sie verfügt auch über die entsprechenden Trainerlizenzen für den Breitensport und den Behindertensport.

Die Unterstützung des TuS sei schnell gesichert gewesen, berichtet Carsten Schlotmann, Netzwerk- und Sozialraummanager der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Allerdings sei es schwierig, entsprechende Hallenzeiten in Sulingen zu finden – glücklicherweise habe die Paul-Moor-Schule ihren Bewegungsraum zur Verfügung gestellt. Hier können nun jeweils montags ab 17 Uhr bis zu acht Teilnehmer unter der Leitung von Sara Finke trainieren. „Das ist auch eine schöne Sache für Wiedereinsteiger“, findet Carsten Schlotmann.

Großen Gefallen hat Colin Platenkamp bereits am Sport gefunden: „Das macht richtig viel Spaß“, bekräftigt er. „Man kann neue Techniken lernen und an Turnieren teilnehmen.“ Dafür hat er sich ehrgeizige Ziele gesetzt: „Ich möchte an Wettkämpfen teilnehmen, Medaillen gewinnen und den schwarzen Gürtel, den Meistergrad, erreichen.“

Neu dabei ist Silvia Schneider, ebenfalls aus Sulingen. Sie habe anfangs Bedenken gehabt, dass der Körperkontakt falsch verstanden werden könnte, aber die seien schnell verflogen: „Es ist geil, etwas Neues kennenzulernen“, strahlt sie. Vorher habe sie sich unter Judo nichts vorstellen können, aber „man bekommt viel erklärt, das ist richtig toll – sich Fallenlassen habe ich schon gelernt.“ Gut gefalle ihr auch, dass sie, anders als im Fitnessstudio, zusammen mit anderen Sport betreibe.

Die Judogruppe ist bereits das dritte inklusive Angebot des TuS Sulingen, mit der Handballgruppe und dem kürzlich gestarteten Fußballtraining (wir berichteten). Es gebe schon Synergien mit den anderen Gruppen, weil oft die gleichen Gesichter dabei auftauchen, verrät Carsten Schlotmann: „Das Spannende ist, dass wir hier Möglichkeiten schaffen, wo die Menschen sich ausprobieren können.“ Es gebe zudem bereits Überlegungen, dass auch in anderen Vereinen Schnupperangebote geschaffen werden für alle Interessierten, denn oftmals scheuten Menschen ohne Beeinträchtigung vor einer Teilnahme zurück – „dabei ist das eine wirklich bereichernde Erfahrung“, wirbt Carsten Schlotmann.

Laut Rolf Paesler, Leiter der Abteilung Judo beim TuS Sulingen, gebe es zumindest in dieser Sportart kaum Hürden: „Wer sich normal bewegen kann, kann auch mit Judo anfangen“, stellt er klar. Spezielle Judoanzüge seien zum Einstieg nicht erforderlich, Sportkleidung genüge.

Weitere Auskünfte zur inklusiven Judogruppe können Interessierte per E-Mail (judo@tus-sulingen.de) anfordern.