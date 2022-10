Shantala Coenen: Menschen sind ihr ein wichtiges Thema

Von: Harald Bartels

Mit dem Gemälde, das ihre Oma Hilde in jungen Jahren zeigt, begann Shantala Coenen wieder ernsthaft zu malen. © Bartels

Sulingen – Eine neue Ausstellung hat Platz gefunden an den Wänden des Cafés und Bistros „Delsul“ in Sulingen: Bis Ende Oktober stellt Shantala Coenen hier ihre Arbeiten aus. Die 43-Jährige lebt mit ihrer Familie in Syke. Die studierte Kunsttherapeutin mit Weiterbildung zur Natur- und Umweltpädagogin ist seit Jahresbeginn in einem Syker Waldkindergarten tätig, arbeitete zuvor vier Jahre im Kreismuseum Syke als Museumspädagogin.

Gemalt habe sie bereits als Kind gern, aber „bewusst erst mit 13, 14 Jahren.“ Begonnen habe sie mit Gesichtern und Tieren als Motiv – „ich hatte immer mein Skizzenbuch dabei.“ In der Elternzeit sei es weniger geworden, aber nach dem Tod ihrer Oma Hilde vor zwei Jahren begann sie wieder zu malen. „Meine Oma hat auch viel gemalt und war mir sehr nah.“ Deswegen habe sie nach einem alten Schwarz-Weiß-Foto ihre Großmutter zusammen mit einem Schwan als erstes Bild gemalt. Menschen sind ein wichtiges Thema für Shantala Coenen, sie hält sie am liebsten in Acryl fest. Zudem arbeitet sie gerne mit selbst hergestellten Pflanzenfarben: „Damit kann ich Natur und Kunst verbinden, das finde ich sehr spannend, aber es ist noch im experimentellen Stadium.“ Ihre Motive greife sie zum Teil aus dem Leben auf. Oft kämen die Bilder „einfach so – ich fange dann gleich an zu malen, auch noch spät abends, weil das Bild herauswill.“

Seit 2020 ist Shantala Coenen Mitglied im Verein „Kunst in der Provinz“. Im Sommer beteiligte sie sich am Kunstpreis des Vereins, lernte dabei das „Delsul“ kennen. „Ich finde die Räume sehr schön“, sie passten gut zu ihren Werken. In ihrer ersten Einzelausstellung zeigt sie hier rund 20 Arbeiten in unterschiedlichen Formaten. Überwiegend Gemälde und Zeichnungen, aber auch ein 2021 entstandenes Buch, in dem sie die Texte der Bremer Musikerin Claudia Giese illustrierte. Aufgabe sei gewesen, die in den Texten geschaffenen Bilder grafisch umzusetzen. „Es war eine spannende Arbeit“, sagt Shantala Coenen. „Hinter jedem Bild im Buch stehen neun oder zehn, die nicht verwendet wurden.“

Zu sehen sind die Werke bis zu den Öffnungszeiten des „Delsul“ (mittwochs bis sonntags 9 bis 17.30 Uhr).