Selbstständigkeit „ist das Größte“

Im Kinderhort „Plumpaquatsch“ präsentieren Leiterin Steffi Dlab, die beiden Praktikantinnen Jana Fritsch und Dilan Agackiran und Mitarbeiterin Kathrin Gaumann (von links) das Freundebuch der Einrichtung, in dem alle bisherigen Kinder und Praktikanten versammelt sind. Foto: Bartels

Sulingen – Aus dem Versuchsballon ist längst eine feste Einrichtung geworden: Der Sulinger Kinderhort „Plumpaquatsch“ feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die Gründung sei die logische Folge der Ganztagsbetreuung in der städtischen Kindertagesstätte „Ratz & Rübe“ gewesen, sagt Steffi Dlab, von Anfang an Leiterin des Horts. Damals sei bei den Eltern die Frage aufgekommen, wie die Kinder betreut werden, wenn sie in die Schule wechseln.

Auf Initiative der Eltern, die dafür eigens einen Verein gründeten, sei im August 1994 in der Kindertagesstätte eine gemischte Gruppe für Kindergarten- und Hortkinder eingerichtet worden, die Steffi Dlab leitete. „Das hat sich dann so verfestigt, dass wir eigene Räume brauchten, weil der Platz nicht für alle Kinder ausreichte.“ Man habe dann von der Kooperation eines Jugendzentrums mit einem Hort in Schortens erfahren, und gemeinsam mit Hildegard Gerecke, der damaligen Leiterin von „Ratz & Rübe“, habe sie sich mit dem Team des Sulinger Jugendzentrums „Jozz“ auf eine Zusammenarbeit verständigt: Im August 1995 nahm man im Obergeschoss des Jugendzentrums die Arbeit als eigenständiger Hort auf, und der Elternverein löste sich auf.

Gedacht ursprünglich als Pilotprojekt für drei Jahre, habe man jedes Jahr gebangt, ob genügend Kinder angemeldet werden, erinnert sich Steffi Dlab. Mit 20 Kindern, der maximalen Zahl für eine Hortgruppe, habe man begonnen – zwischenzeitlich sei die Zahl einmal auf den Tiefststand von zwölf Mädchen und Jungen gesunken, aber im Laufe der Jahre seien es immer mehr „Hortis“ geworden. Inzwischen führe man eine Warteliste. Seit fünf Jahren hat der Hort zudem eine Außenstelle mit zwölf Kindern – „dafür habe ich 15 Jahre gekämpft.“ Untergebracht ist die Gruppe im ehemaligen Kinderheim an der Lindenstraße. Inzwischen suche man aber nach gemeinsamen Räumlichkeiten für beide Gruppen. Die sollten in der Nähe der Grundschule liegen – und so groß sein, dass auch die zweite Gruppe auf 20 Plätze aufgestockt werden kann.

Einige Kinder werden laut Steffi Dlab von den Eltern schon zwei bis drei Jahre im Voraus für den Hort angemeldet, andere erst kurz vor der Einschulung, manche sogar erst nachträglich – zum Teil auch ohne Empfehlung von Schule oder Jugendamt. Man betreue hier Kinder nicht nur aus der Sulinger Grundschule, sondern auch von weiterführenden Schulen, der Lindenschule, aus Groß Lessen und auch aus Freistatt. Zumeist besuchen sie die Einrichtung ab der Einschulung oder schon mit Eintritt in den Schulkindergarten bleiben in der Regel bis nach dem ersten Jahr auf der weiterführenden Schule.

In den ersten zehn Jahren sei der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund relativ gering gewesen. Er sei aber immer mehr gewachsen und liege aktuell bei mehr als 50 Prozent: „Das ist toll, so profitieren wir alle von der Vielfalt.“

Zu vielen „Ex-Hortis“ halte man auch weiter Kontakt: „Die Ehemaligen kommen gerne noch zu Besuch“, verrät die Hortleiterin. Ein Kind sei an jedem Zeugnistag mit seinem Zeugnis gekommen und habe es ihr gezeigt – bis hin zum Abiturzeugnis. Andere Ehemalige seien später für ein Praktikum zurückgekehrt, wie die aktuelle Praktikantin Jana Fritsch. Und andere seien inzwischen selbst Eltern von Hortkindern.

Der Hortalltag: Die Kinder kommen von der Schule und beginnen mit ihren Hausaufgaben. Sobald der von ihnen da ist, gibt es ein gemeinsames Mittagessen, und danach beginnt, sobald die Hausaufgaben erledigt sind, die Spielzeit. So oft wie möglich gehe man nach draußen, auf die Spielplätze der Stadt oder auf Grünflächen – „das brauchen die Kinder auch“, weiß Steffi Dlab. Die Zusammenarbeit mit dem „Jozz“ habe sich verändert, weil man festgestellt habe, dass sich die offenen Angebote des Jugendzentrums und die Arbeit in den Hortgruppen doch sehr unterscheiden. Trotzdem mache man noch Dinge gemeinsam, und auch mit der Außengruppe gebe es gemeinsame Feste und Ferienbetreuung.

Das Konzept der Hortarbeit lasse sich mit einem Satz zusammenfassen: „Die Selbstständigkeit der Schüler ist das Größte.“ Man wolle sie dazu befähigen, das Erledigen der Hausaufgaben und die Freizeitgestaltung selbst hinzubekommen. Mit den jeweiligen Schulen arbeite man dabei eng und viel zusammen; führe zum Teil auch Elterngespräche gemeinsam mit Lehrkräften oder Schulsozialarbeitern in den Schulen.

Das Jubiläum will das Hortteam erst Anfang September feiern, da der 1. August noch in den Sommerferien liegt. So könne man für die Feier etwas gemeinsam mit den Kindern vorbereiten. Geplant sei ein „Tag der offenen Tür“ mit verschiedenen Aktivitäten und Informationen, kündigt Steffi Dlab an, auch der Elternrat werde die Festveranstaltung unterstützen.