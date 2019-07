Selbstgepflückte Erdbeerspende

Delme-Beschäftigte ernten beim Frucht- und Spargelhof Thiermann

+ Die BBB-Teilnehmenden Torben Neumann und Marc-André Falldorf (von links) waren nach der zweisstündigen Erdbeerernte voller Respekt für die Pflücker. Foto: Delme-Werkstätten

Sulingen / Kirchdorf – Wieviel Erntearbeit in einer Erdbeere steckt, das konnten kürzlich Teilnehmende des Berufsbildungsbereichs in den Sulinger Delme-Werkstätten erfahren. Gemeinsam mit zwei Bildungsbegleitungen machten sie einen Ausflug zum Frucht- und Spargelhof Thiermann in Kirchdorf und durften dort kostenlos zwei Stiegen Erdbeeren pflücken, um aus ihnen selbst Konfitüre kochen zu können.