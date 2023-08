Ein tragbarer Saloon, Clawfinger und Pennywise: Reload-Besucher drehen weiter auf

Reload Festival 2023

+ © Privat Mit tragbarem Saloon-Eingang, Pferdeanhänger und vielen Freunden ist Ole Reinsch aus Mellinghausen auf dem „Reload“ unterwegs. © Privat

Ein Hauch von Wild-West, ein Schaumbad mit Dosenbier oder doch einfach die volle Ladung Musik? Der Freitag bot auf dem „Reload“ in Sulingen einmal mehr die ganze Palette Festival-Feeling.

Sulingen – Ein Konzert wie ein Best-of-Album: Das war der Auftritt der Punkband Pennywise auf dem Reload-Festival am Donnerstagabend. Für den 36-jährigen Sascha aus Berlin war der Auftritt der Punker eine Zeitreise: „Das ganze Konzert hat mich an meine Zeit erinnert, als ich noch Skateboard gefahren bin und Tony Hawk’s Proskater 2 gespielt habe. In diesem Videospiel wurden auch Pennywise-Lieder gespielt.“

Reload-Besucher drehen weiter auf: Ein tragbarer Saloon, Clawfinger und Pennywise

Er und seine Freundin Iva (34) – ebenfalls aus Berlin – waren im vergangenen Jahr das erste Mal auf dem Reload. Sie zeigte sich von dem Pennywise-Auftritt jedoch nicht so hundertprozentig überzeugt: „Sie haben Blitzkrieg-Bob gecovert. Das hätte nicht sein müssen. Das hat da nicht hineingepasst, und das Lied ist auch so ausgelutscht. Ich fand die eigenen Lieder besser. Aber ansonsten gefällt es uns hier sehr gut: Das Festival hat eine gute Größe und der Sound ist auch genau richtig.“ Das kann Sascha nur bestätigen: „Ja, und es ist alles toll organisiert.“

+ Pennywise boten am Donnerstagabend ein Konzert wie ein Best-of-Album. © Hefkaluk, Martin

Auch der 51-jährige Jörg aus Haltern gibt sich recht angetan: „Pennywise hat all seine Hits gespielt. Für die Uhrzeit (Mitternacht bis ein Uhr nachts) haben sie gut Gas gegeben. Vor allem: Pennywise nutzte kein In-Ear-Monitoring, sondern noch die guten, alten Röhrenverstärker.“

Holger Sturm, der sich für seine angeblichen 29 Lenze ziemlich schlecht gehalten hat, urteilte über den Pennywise-Auftritt einfach nur: „So muss Festival sein. Aber auch die Band davor, Callejon, hat Spaß gemacht. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Cool war, dass sie einen Luftballon von einem Meter Durchmesser ins Publikum gelassen hatten. So hatten wir was zum Spielen.“

+ Die Bühne ist bereit, die Fans sind es auch: Vor dem Auftritt von Clawfinger. © Hefkaluk, Martin

Nicht nur auf dem Festival-Gelände, auch auf dem Camping-Platz ist viel los. „Selbst wenn ich in Sulingen wohnen würde, würde ich hier übernachten“, sagt der Mann aus Essen. „Vorhin habe ich Joker gesehen – mit einem selbstgebauten Rollator.“

„Biergarten Piwo“: Reload-Besucher mit tragbaren Saloon unterwegs

Zu entdecken gab es auch ein Camp namens „Biergarten Piwo“. So steht es jedenfalls über der doppelflügeligen Tür, die an den Eingang eines Wild-West-Saloons erinnert. Sein Pferd kann der Cowboy im benachbarten Pferdehänger unterstellen. „Der gehört meiner Schwester, die hat ein Pferd“, sagt Ole Reinsch (23) aus Mellinghausen. Das gute Tier muss das Wochenende über auf Ausflüge verzichten – der Hänger transportierte Bierfässer, die Zapf- und die Musikanlage. An letzterer war auch eine Karaokemaschine angeschlossen. Ole trällerte darauf Totos „Africa“. Sein Glaube: „Die Leute hier mögen das, das ist ein Klassiker. Roland Kaiser – das wäre hier schwierig.“

Den Saloon-Eingang hat Ole innerhalb von zwei Stunden aus den Resten einer Scheune gebaut. „Eigentlich sollte oben nur ‚Biergarten‘ stehen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem Schreiben zu weit links angefangen habe und noch Platz für vier Buchstaben hatte. Also habe ich noch ‚Piwo‘ dazu geschrieben, das polnische Wort für ‚Bier‘.“

Andere „Reloader“ vergnügten sich statt im Biergarten mit Dosenbier im Schaumbad. Die „Poolboys“ hatten das stattliche Planschbecken aufgebaut und natürlich auchn genutzt.

+ Reload 2023 – die „Poolboys“ nehmen dann mal ein Schuambad. © Hefkaluk/Köhnken

Am Freitag sind lange vor den Headlinern des Tages In Flames und Trivium auch Mr. Hurley und die Pulveraffen aufgetreten. Sie spielen eher launige Sauf- und Piratenlieder. Deswegen betonte Simon „Mr. Hurley“ Erichsen, dass er es immer wieder seltsam fände, wenn er und seine Pulveraffen vor gestandenen Metallern auftreten. Aber wer schon auf der „Wackinger-Bühne“ auf dem Wacken bestehen konnte, findet auch in Sulingen Gehör.

Wurde bei Callejon ein überdimensionaler Luftballon ins Publikum geworfen, so war es bei den Rapmetallern Clawfinger ein Schwimmreifen in Einhornoptik. Und noch etwas ging – im wahrsten Sinne des Wortes – durch das Publikum. Besser gesagt: jemand. Bassist André Skaug nutzte nicht nur die volle Breite der Bühne und fand sich irgendwann vor den Bannern am Bühnenrand wieder, während „The Truth“ spielte er sein Instrument mitten unter den Zuschauern, die ihn begeistert umringten und fotografierten. Schon vor Beginn des Auftritts grölten einige Fans den Refrain von „Do what I Say“, was etwas anders klang als im Original, denn in der Albumversion singt den Kehrreim eine Kinderstimme. Und natürlich wurden die Fans nicht enttäuscht, neben „The Biggest, the Best“, „Rosegroove“, „Warfair“ und vielen anderen neuen wie alten Songs, spielten Clawfinger auch dieses Lied, über ein Kind, dass sich nichts mehr sagen lassen will, sondern endlich erwachsen werden möchte, damit alle tun, was es selbst sagt.