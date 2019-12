„Sehr liebevoll, persönlich und familiär“

Sulingen – Vorsitzende Eva Kurth begrüßte die Gäste des Awo-Ortsvereins Sulingen mit dem Lied „Alle Jahre wieder“, das sie selbst mit dem Schifferklavier begleitete: Die Musik zog sich wie ein roter Faden durch die vorweihnachtliche Feier, zu der der Verein traditionell für den Samstag vor dem vierten Advent ins Restaurant Dahlskamp einlädt.

Den Auftakt gestaltete der Kinderchor unter der Leitung von Ludmilla Powelkin. Die neun text- und melodiesicheren „Lucky Kids“ begleiteten ihre Lieder mit Glöckchen, Triangel, Schellen und anderen Rhythmusinstrumenten und waren so engagiert bei der Sache, dass man versucht war, wieder an den Weihnachtsmann und an einen Schneewinter zu glauben – dem Frühlingswetter zum Trotz. Bei ihrer Zugabe „In der Weihnachtsbäckerei“ stimmten auch die Zuhörer ein.

Ein weiterer musikalischer Programmpunkt war der Auftritt der Flötengruppe. Seit 25 Jahren bereichern Maike Brunkhorst, Angela Schwiers, Neele Schumacher, Anneke Nitsche und Eva Kurth die Feier mit einem mehrstimmigen Flötenkonzert. Klangvolle deutsche und englische Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen präsentierte der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen unter Leitung von Kai Kupschus.

Die Veranstaltung endete mit dem traditionellen Lichtertanz in memoriam an die im Mai dieses Jahres verstorbene Christel Theis. Sie hatte diesen in den vergangenen Jahrzehnten „dirigiert“. Eva Kurth: „Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Punkt ausfallen lassen sollen, aber damit wäre sie nicht einverstanden gewesen.“

Als Ehrengast hatte die Vorsitzende Bürgermeister Dirk Rauschkolb begrüßt. Er stellte die geplante Umwidmung der Langen Straße zur Fahrradstraße vor; nach aktuellem Mehrheitsbeschluss des Rates soll diese Maßnahme jetzt umgesetzt werden. Einige Gäste ließen verlauten, dass ihnen die Einrichtung einer Fußgängerzone lieber wäre, aber die ist laut Rauschkolb „vom Tisch“.

Als Gastgeschenk hatte der Bürgermeister den „Brief an den Weihnachtsmann“ von Erich Kästner im Gepäck, weitere Gedanken und Geschichten zum Weihnachtsfest gaben Eva Kurth und Neele Schumacher zum Besten. Der Dank des Vorstands galt allen Mitwirkenden sowie Erika Kunst, die für jeden Gast eine handgearbeitete Tischdekoration als Geschenk vorbereitet hatte.

Geschäftsführerin Luzia Moldenhauer und Vorsitzender Jonathan Kolschen vertraten den Awo-Kreisverband. Der Kontakt zu den sechs Ortsvereinen sei ihnen wichtig, unterstrichen die Gäste – gern auch im Rahmen von Veranstaltungen jenseits der Jahreshauptversammlungen. Den Sulingern schrieben sie ins „Gästebuch“: „Das war sehr liebevoll, persönlich und familiär.“