„Seelenbalsam“ im Stadttheater

Schlager und volkstümliche Musik locken erneut großes Publikum / Neuauflage ungewiss

+ Sepp der Partyrocker brachte im Stadttheater auch sein Alphorn zum Einsatz. Foto: Behling

Sulingen - Von Andreas Behling. „Kennt man mich noch in Sulingen?“ Ein vielstimmiges „Ja“ aus dem Publikum im Stadttheater bekam Moderator Peter Feller zur Antwort, der am Sonntagnachmittag rund 380 Besucher, ein Großteil von ihnen Stammgäste seiner Konzertprogramme, zur Neuauflage von „Musik kennt keine Grenzen - Von Andreas Behling. Lieder, die zu Herzen gehen“ begrüßte. Er versprach „viel Farbe im Programm“ und hielt erneut mit einer umfangreichen Riege an Künstlern aus den Sparten Schlager und volkstümliche Musik Wort.