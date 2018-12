Benefizaktion im Studio fünf: 2 222 Euro für Hospiz Zugvogel

+ Schwitzen für den guten Zweck: Burpee-Challenge im Studio fünf. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Jannis Rochner, Geschäftsführer des Studio fünf in Sulingen, sprach am Samstagnachmittag von einer „Super-Leistung“, die die Sportlerinnen und Sportler gezeigt hätten. „Für den guten Zweck.“ Die Mitarbeiter des Studios hatten zur Teilnahme an der Burpee-Challenge aufgefordert. Nutznießer ist das Hospiz Zugvogel: Zugvogel-Mitarbeiterin Melanie Hüsken, die den Aktionstag gemeinsam mit Kollegin Anja Lüdeke begleitet hatte, nahm am Ende eine Spende in Höhe von 2 222 Euro entgegen. „Wir sind stolz, dass uns so viele Leute unterstützen“, sagt Hüsken.