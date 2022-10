Schwerer Verkehrsunfall in Scholen mit drei Verletzten

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 61 in Scholen wurden am Donnerstagmittag drei Personen verletzt. Ein Transporter war mit einem Auto kollidiert.

Scholen – Schwerer Unfall auf der B 61 in Scholen (Landkreis Diepholz): Am Donnerstagmittag war ein Transporter in ein Auto gekracht. „Ein 45-jähriger Fahrer eines Transporters wollte aus Richtung Hassel kommend die Sulinger Straße Richtung Anstedt überqueren und übersah dabei den Pkw eines 71-Jährigen“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der 71-jährige, der mit einer 45-jährigen Beifahrerin im Auto saß, wurde bei der Kollision schwer verletzt. Die Frau und der 45-jährige Transporterfahrer erlitten leicht Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 6000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall in Scholen mit drei Verletzten: Weitere Meldungen

Lebensgefährlich verletzt wurde am Donnerstag ein 85-Jähriger bei einem Unfall in Harpstedt. Er war auf einem Pedelec unterwegs, als ihn ein Mercedes erfasste. Erst am Dienstag kam in Ganderkesee ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ums Leben.