Tödlicher Unfall mit Motorrad: 79-jährige Radfahrerin stirbt auf B61 bei Sulingen

Sulingen - Auf der B61 zwischen Sulingen und Barenburg ist es am frühen Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 79-jährige Fahrradfahrerin von einem Motorrad erfasst und ist daraufhin an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau soll gegen 17.50 Uhr in Höhe der Windkrafträder die Fahrbahn überquert haben und dabei den Motorradfahrer übersehen haben, der sich auf dem Weg von Barenburg nach Sulingen befand.

Tödlicher Unfall auf B61 bei Sulingen: Radfahrerin stirbt nach Crash mit Motorrad

Beim Zusammenstoß wurde die Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie laut Polizeibericht noch an der Unfallstelle verstarb. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, heißt es.

Für die Unfallaufnahme musste die B61 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.