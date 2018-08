Schwerer Unfall auf der B61: Feuerwehr muss Verletzte befreien

Drei Frauen verletzt

+ © S. Wendt Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Verletzten aus den Fahrzeugen retten. © S. Wendt

Sulingen - Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der B61 in Höhe der Abfahrt Westpoint in Sulingen gefordert.