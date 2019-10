Unbekannte schlachten 150 Kilo schweres Schwein in Stehlen

Ein Schwein ist am Wochenende von Unbekannten geschlachtet worden, als es sich in einem Freilauf aufhielt.

Sulingen - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9.34 Uhr, ein Schwein geschlachtet und dessen Fleisch entwendetet. Das Tier hatte sich in einem Freilauf eines Schweinestalles in Stehlen aufgehalten.

Das Tier hatte ein Gewicht von rund 150 Kilogramm. Die Schlachtreste hinterließen die Täter im Stall, heißt es in einer Meldung der Polizei. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.