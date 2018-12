Schwedischer Hersteller schließt Lücke

Knieendoprothetik an der Klinik Sulingen: Implantate und chirurgische Instrumente werden in Stockholm maßgefertigt

+ Nachsorgegespräch: Dr. Jens Peters, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Sektion Wirbelsäulenchirurgie am Krankenhaus Sulingen (rechts), und Patient Heiner Wohlers. - Foto: oti

Sulingen - Heiner Wohlers lebt in Mellinghausen. Der 66-Jährige spielt Tischtennis. Schläger und Zelluloid-Bälle hätte er nach einem Sturz im heimischen Garten beinahe für immer zur Seite legen können. Hilfe fand der Mellinghäuser bei Dr. Jens Peters, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Sektion Wirbelsäulenchirurgie am Krankenhaus Sulingen. Das Krankenhaus gehört zu den wenigen in Deutschland, die bei der Behandlung von Knorpelschäden auf den Teilgelenkflächenersatz Episealer des schwedischen Herstellers Episurf Medical setzen. Jens Peters spricht von vier Operationen, die man in diesem Jahr unter Anwendung der Behandlungsmethode erfolgreich an der Schmelingstraße in Sulingen durchgeführt habe. „Es werden aber sicherlich mehr.“