Schulsozialarbeit: Hilfe zu suchen gilt nicht mehr als „uncool“

Von: Harald Bartels

Als erste Schulsozialarbeiterin im Anerkennungsjahr an der Carl-Prüter-Schule in Sulingen wird Alena Glandorf betreut von Schulsozialarbeiter Daniel Reddehase. © Bartels

Sulingen – Für die Schulsozialarbeit an der Carl-Prüter-Schule (CPS) in Sulingen ist seit Ende 2021 Daniel Reddehase zuständig. Nun hat er Verstärkung erhalten: Erstmals verfügt die Oberschule mit Alena Glandorf über eine Schulsozialarbeiterin im Anerkennungsjahr.

Die 23-Jährige ist seit dem 1. März an der Schule tätig, die sie aus eigener Anschauung schon bestens kennt: 2016 erlangte sie hier die Mittlere Reife, bevor sie in Diepholz die Fachhochschulreife im Schwerpunkt Gesundheit und Soziales erwarb. Daran schloss sie ein Freiwilliges Soziales Jahr an, das sie zum Teil in den Delme-Werkstätten und zum Teil als Schulbegleiterin absolvierte. Ihr Studium der Sozialen Arbeit nahm sie 2019 in Vechta auf und schloss es mit dem Bachelor ab.

Für die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin fehlt ihr nun noch das Anerkennungsjahr. „Für die Schule ist das eine Win-win-Situation“, sagt Reddehase: „Wir hatten ohnehin noch 0,25 Stellen in der Schulsozialarbeit frei, und dann hat Alena sich gemeldet.“ Der Einstieg war „anfangs kompliziert“, weil das regionale Landesamt für Schule und Bildung die Genehmigung erteilen musste – das erforderte unter anderem einen Ausbildungsplan für das Jahr. Der sieht vor, dass die ersten acht Wochen der Vorbereitung dienen: „Ich schaue Daniel erst einmal über die Schulter, bis ich fitter bin“, sagt Alena Glandorf. „Soziale Arbeit ist ein großes Feld.“ Das werde an der Universität vor allem theoretisch bestellt, „hier muss ich praktisch neu lernen, wie ich es umsetze.“ Anschließend soll sie eigenständig Aufgaben übernehmen, etwa aus dem Bereich Bildung um Teilhabe, wo es um Lernförderung oder um andere Formen der Unterstützung geht. Dazu zählen auch Verwaltungsaufgaben, beispielsweise die Jugendlichen dabei zu betreuen, wenn sie Anträge auf Unterstützung an den Landkreis Diepholz stellen und zu überprüfen, dass sie auch alle notwendigen Unterlagen beibringen. Sie hat auch eigene Projekte umzusetzen, etwa zum Thema Prävention oder das Netzwerken mit anderen Schulsozialarbeitern.

In Beratungssituationen wird die Anleitungsphase länger anhalten, wie Reddehase erklärt. Hier nimmt – sofern die jeweiligen Schüler ihr Einverständnis erklären – Elena Glandorf zunächst nur als Zuhörerin teil, bevor sie im Laufe der Zeit immer mehr eingebunden wird und schließlich selbst Beratungsgespräche führen soll.

Hat sich der Schulalltag im Vergleich zu ihren eigenen Erfahrungen gewandelt? „Ich finde, die Schüler haben sich extrem verändert, es gibt mehr Auffälligkeiten“, stellt Glandorf fest. Das liege jedoch nicht an den heutigen Jugendlichen, „als Schülerin habe ich das nicht so wahrgenommen.“ Damals habe es nur eine Beratungslehrerin gegeben: „Wenn man selbst keine Probleme hat, fehlt einem auch nichts.“ Es habe jedoch auch Fälle gegeben, die unter den Schülern klassenübergreifend für Aufruhr gesorgt hätten. „Da fehlte sicher eine Anlaufstelle, die Probleme vielleicht hätte abmildern können, wenn die Schüler darüber hätten sprechen können.“

„Die Carl-Prüter-Schule hat sich sehr für Sozialarbeit geöffnet“, betont Reddehase, „und es gibt eine größere Akzeptanz dafür. Mittlerweile ist sie nicht mehr negativ behaftet, sondern es heißt: ,Cool, du lässt dir helfen!‘ “, hat er beobachtet. Inzwischen sei es so weit, dass sich die Schüler gegenseitig auf unterstützende Angebote aufmerksam. „Wir sind aber nicht nur für die Schüler da, sondern auch für ihr Umfeld und ihre Eltern sowie für das Kollegium und die Schulleitung, weil es immer wieder mal Themen gibt, mit denen man vorher noch nicht konfrontiert war.“

Für Glandorf endet die Zeit an der Carl-Prüter-Schule im Februar 2024 mit dem Kolloquium als Abschluss. „Danach würde ich gerne hierbleiben, wenn es passt“, verrät sie. „Wir sehen, dass an unserer Schule unglaublicher Bedarf herrscht, auch weil wir sehr in die Schulentwicklung gehen“, erläutert Daniel Reddehase. Daher sei man sehr daran interessiert, dass vom Landesamt der Umfang auf eineinhalb Stellen aufgestockt wird. „Dann würde ich mich auch darauf einlassen, auf 0,75 Stellen zu gehen.“ Auch das Anerkennungsjahr soll an der CPS fortgeführt werden, denn im öffentlichen Dienst zähle es als Praktikum, das auch zusätzlich zu besetzten Stellen möglich sei. Den Bedarf sieht Reddehase weiterhin als gegeben: „Soziale Arbeit in Schulen wird immer wichtiger – nicht nur an unserer Schule, sondern generell.“