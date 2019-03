Schulchampions treffen in Groß Lessen aufeinander

Lesewettbewerb im Kooperationsverbund Hochbegabung: Jury kürt Livia Meiners und Josha Wachendorf als Sieger

+ Urkunden und Buchpräsente gab es für alle Teilnehmer, hier mit den Jurymitgliedern. Foto: Knoop

Groß Lessen - Von Sven Knoop. „Wir haben gemerkt, dass alle hier Profis sind“, sagte Organisator Marc-Stefan Thews: Der Vorlesewettbewerb der Grundschulen in der Region Sulingen erreichte am Donnerstag seinen spannenden Höhepunkt in der Grundschule Groß Lessen, als der Koordinator des Kooperationsverbundes Hochbegabung die Sieger des Wettkampfs verkündete.