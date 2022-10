Team des Tierheims Lindern hat jetzt doppelt so viele Schützlinge

Von: Andreas Behling

Teilen

Vor allem Spitze und Shelties holten die Tierschützer, hier Auszubildender Florian Höfler, aus der Zucht. © Behling

Sulingen – „29 Hunde und zwölf Katzen – das ist natürlich eine Hausnummer, die muss unser kleiner Verein erst mal stemmen“, stellt Marita Görges in gewohnt gelassenem Tonfall fest. Aber dass sich mit der Entnahme der Tiere aus einer Zucht im Raum Varrel vor einigen Tagen die Zahl der vierbeinigen Schützlinge auf einen Schlag etwa verdoppelt hat, „bringt unsere Leute ans Limit“, räumt die Leiterin des Tierheims Lindern und Vorsitzende des Tierschutzvereins Sulingen und Umgebung ein. Sie hofft, auch bei dieser Herausforderung, auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Es klingt zwar nach einem traurigen Rekord, doch, danach gefragt, müssen die Vorsitzende und ihre Vorstandskollegin Christine Nordenholz fast lachen. „Es waren mal 63 Hunde, einmal sogar 97“, erinnert sich Marita Görges. Allerdings ging es da um Fälle krankhafter Tiersammelsucht. „Aus einer Zucht mussten wir noch nie so viele Tiere entnehmen.“ Ein Anruf aus dem Veterinäramt des Landkreises habe die Tierschützer zu einer Dame geführt, deren Zucht „aus dem Ruder gelaufen ist: Das Haus war sehr verschmutzt, hat sehr unangenehm nach Ammoniak gerochen. Die Veterinärärztin hat entschieden, dass alle Tiere raus müssen.“ Das Abholen sei ohne Konfrontation, wie sie die Tierschützer sonst oft erleben, abgelaufen. „Das Problem war, dass wir auf einen Schlag erst mal 24 Hunde hatten, vor allem Zwergspitze und Shelties – und da war da noch eine Hündin mit vier Babys, die in der Nacht zuvor geworfen hatte.“ Sie blieb mit ihren Welpen vorläufig vor Ort, das Team kontrolliert regelmäßig, dass es ihnen gut geht. „Bis jetzt können wir da nichts beanstanden, die Frau versucht auch, da wieder Sauberkeit reinzukriegen. Eine andere Hündin hat drei Welpen, etwa eine Woche alt, die haben wir gleich mitgenommen.“ Auch eine Bernhardinerhündin, eine Schäferhündin ein Berner Sennenhund kamen ins Tierheim, zu den zwölf Katzen zählen Birmakatzen, Norwegische Waldkatzen, „normale“ Hauskatzen. Die Tiere seien sehr lebendig, gesundheitlich okay – bis auf Giardien, Geißeltierchen, die den Darm befallen und sich in unhygienischer Umgebung bei Hunden und Katzen leicht verbreiten.

Ein Kuschelbär... nein, ein Berner Sennenhund ist Jackson, hier auf Tuchfühlung mit Sonja Piephans. © Behling

„Alle Hunde und Katzen müssen von uns jetzt erst mal kastriert werden – ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor, den das Veterinäramt nicht trägt, das zahlt die Erstuntersuchung und Erstimpfung.“ Görges nennt 4 000 Euro als Hausnummer, auch wenn Tierärztin Christine Lund den Tierschützern stets preislich entgegenkomme. „Und warum kastrieren wir sie? Weil wir nicht wollen, dass weiter gezüchtet wird.“ Manche Interessenten, die sich im Tierheim melden, seien offensichtlich auf der Suche nach günstigem Zuchtmaterial, wenn sie betonen, dass Kastrieren nicht nötig sei. Das gegen die Frau aus dem Raum Varrel erlassene Zuchtverbot ist zeitlich befristet – sie habe schon angekündigt, danach weiterzumachen.

Die räumlichen Kapazitäten im Tierheim sind ausgeschöpft, es ist „Oberkante Unterlippe“, formuliert es Christine Nordenholz. Das Team – Mitarbeiter und Ehrenamtliche – sei an der Grenze von dem, was sie an Kräften und Zeit investieren können, schildert Marita Görges die Situation. Allein schon der zusätzliche Putzaufwand durch die Neuzugänge sei enorm. Wie kann man helfen? „Wir hoffen natürlich, neue Besitzer für die Tiere zu finden. Dann brauchen wir Nassfutter und Trockenfutter – für kleine Hunde. Und angesichts des Kostenfaktors wären auch Spenden sehr hilfreich.“ Nähere Informationen, auch Portraits der Tiere, gibt es auf der Homepage des Tierheims, erreichbar sind die Tierschützer unter Tel. 0 42 71 / 65 69 und Tel. 01 72 / 2 73 67 20.

Miss Maple, eine Norwegische Waldkatze, gehört zu den zwölf Katzen, die jetzt in Obhut der Tierschützer sind. © Behling