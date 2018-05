Schützenpräsident rügt Bürgermeister

Kirchdorf - Wenn es um die Kleiderordnung geht, kennt Gerd Harzmeier, Präsident des Schützenvereins Kirchdorf, kein Pardon. Am Schützenfest-Sonntag verdammte er Kirchdorfs Gemeindebürgermeister Holger Könemann zu anderthalb Stunden Dienst an der Hüpfburg. Könemann hatte darauf verzichtet, während des Ausmarsches die Schützenjacke zu tragen. Das Schützenvolk applaudierte ob der Maßregelung des Gemeindeoberhauptes durch den Präsidenten.

Kurz zuvor hatte Harzmeier die neuen Regenten des Schützenvereins vorgestellt. Königin des Schützenvereins ist Anja Henke-Lüdecke, proklamiert als „die Willensstarke“. Ihr zur Seite steht Prinzgemahl Rainer. Fahnenträger ist Uwe Tangemann. Die Begleiter heißen Julian Plenge und Dominic Köper. Neuer Jugendkönig des Schützenvereins ist Sandro Sarnow mit Begleiterin Joana Windhorn. Die Kinderkönigin heißt Enrica Buschhorn, der Kinderkönig Phil-Luca Sprick.

380 Mitglieder zählt der Verein aktuell. An die 60 Schützen und an die 40 Schützendamen hatten die Feierlichkeiten am Sonnabendmittag mit dem Antreten am Gasthaus Koopmann eingeleitet. Nach Abholen der scheidenden Kinderkönigin und des scheidenden Kinderkönigs, Doreen Dörmann und Timon Holtermann, des scheidenden Jugendkönigs Bjarne Lohmeier und der scheidenden Königin Susi Zwick ging es dann zum Festplatz. Die Mitglieder des Spielmannszuges Kirchdorf begleiteten die Ausmarschierer.

Sieben Mitglieder halten auf die Königsscheibe an

Während des Königsschießens ermittelte die Schützenjugend die Gewinner der Kinder- und Jugendpokale. Den Jugend-Wanderpokal sicherte sich Timo Holtermann, den Jugendpokal U14 Phil-Luca Sprick und den Jugendpokal Ü14 Justus Plenge.

Beim Königsschießen selbst hatten laut Gerd Harzmeier sieben Mitglieder des Vereins auf die Königsscheibe angehalten. „Tatsächlich genauso viele wie im vergangenen Jahr.“ Seit elf Jahren ist Harzmeier jetzt Präsident des Schützenvereins Kirchdorf. „Nein“, sagt er, „die Republik haben wir seit Gründung des Vereins vor 111 Jahren noch nicht ausrufen müssen. Und wir werden das auch in den nächsten 111 Jahren nicht tun.“

Anja Henke-Lüdecke reichten in diesem Jahr 19 Ring bei zwei Schuss auf die Zehner-Ring-Scheibe zur Königswürde. „Eine glatte zehn und eine 9,8“, erklärte der Präsident. Dem Festball mit „Up to the music“ und „DJ Lars Lickett“ stand nichts mehr im Weg.

40-jähriges Bestehen des Spielmannszuges

Weit vor dem Antreten am Sonntag hatten die Nachbarn der neuen Königin Anja Henke-Lüdecke damit begonnen, deren Residenz für den Empfang der Schützendamen und Schützen am Mittag vorzubereiten. Die Mitglieder des Vorstandes hatten sich derweil bei der Königin versammelt, um die letzten Planungen wie etwa die Marschroute für den Ausmarsch am zweiten Festtag festzulegen.

126 Schützendamen und Schützen gratulierten am Mittag den neuen Majestäten, später, auf dem Festplatz, auch Angehörige der Dreibund-Partner aus Scharringhausen und Barenburg, die dann mit den Kirchdorfer Schützendamen und Schützen bis in die frühen Stunden des Pfingstmontages feierten. Vorausgegangen waren den beiden Festtagen bereits am Freitag die Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Spielmannszuges. „Auffällig“, so Harzmeier, „dass da doppelt so viele Schützenfrauen wie Schützen mitgefeiert haben“. - oti