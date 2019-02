89 Schüler im Sparringsstress

Sulingen - „Die Anspannung war den Schülern deutlich anzumerken“, sagt Ortrun Steinhage. Die Leiterin des Fachbereiches Wirtschaft und Berufsorientierung der Carl-Prüter-Oberschule Sulingen zieht eine positive Bilanz des Bewerbungstrainings, das die Schule jetzt mit Vertretern von 16 Unternehmen und Einrichtungen aus der Region angeboten hatte. Sparringspartner der Personalverantwortlichen waren die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrganges.

89 Schülerinnen und Schüler hatten Bewerbungsmappen erstellt und mussten in den Gesprächen Rede und Antwort stehen. „Viele Schüler kamen zufrieden aus den Gesprächen, da die Rückmeldungen positiv ausgefallen waren“, resümiert Steinhage. „Andere bemerkten, dass sie sich beim nächsten Mal wohl mehr anstrengen und besser vorbereiten müssten.“

Mit den Rückmeldebögen in den Mappen und den Tipps, die die Personaler nach den Gesprächen und in der Abschlussrunde gaben, zu der auch einige Eltern erschienen waren, „bekamen die Schüler ein gutes Rüstzeug, um sich erfolgreicher zu bewerben.“

Berufsorientierung werde an der Carl-Prüter-Oberschule intensiv durchgeführt, erklärt die Fachbereichsleiterin. „Beginnend mit den Schnuppertagen im Betrieb am Ende der siebten Klasse, führt der Weg der Schüler in der Berufsorientierung zur Kompetenzanalyse und der Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in der achten Klasse.“ Beide Maßnahmen und der Besuch des Berufsinformationszentrums in Nienburg sollten die Schüler befähigen, „sich bewusst auf die Suche nach Praktikumsplätzen in der neunten und zehnten Klasse zu machen.¡

Mit der Vorstellung der berufsorientierenden Maßnahmen der Schule hatte Schulleiter Christopher Axmann das Bewerbungstraining eröffnet.