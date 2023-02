Schüler rocken das Sulinger Stadttheater

Von: Gerhard Kropf

Die Rockband des Gymnasiums Sulingen. © Kropf, Gerhard

Musiker und Sänger der Jahrgänge 5 bis 13 am Gymnasium unterhalten ihr Publikum bestens

Sulingen – „Es ist zurück!“ Mit diesem Ausruf leitete Georg Biermann, Leiter der Fachschaft Musik des Gymnasiums Sulingen, das Schulkonzert ein, das am Freitag Abend im ausverkauften Stadttheater das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.

Nach der Coronapause hatten die Musiker bereits im Juni 2022 einen Neuanfang gewagt, nun wollten alle Jahrgangsstufen von 5 bis 13 am angestammten Termin Anfang Februar in größerem Rahmen ihr Können zeigen. „Es macht Spaß, Musik ernst zu nehmen“, sagte Biermann, und das gilt nicht nur für die Anfänger, sondern in gleichem Maße auch für alle anderen Akteure. Das Publikum merkte deutlich, dass alle Beteiligten die Musik ernst nehmen, aber auch viel Spaß dabei haben.

Die jüngsten machten den Anfang: Die Bläserklasse 5a, erst seit wenigen Monaten im Gymnasium, spielte vier bekannte Melodien, und die jungen Bläser können stolz auf das sein, was sie in dieser kurzen Zeit gelernt haben, genauso wie die Singeklasse, die ihre Stücke sogar mit einer kleinen Tanzeinlage vortrug. Wie alle anderen Musikgruppen hatten auch sie sich nicht mit der vor Corona gewohnten viertägigen Musikfreizeit in Hitzacker auf ihre Auftritte vorbereiten können, sondern alle Beiträge im normalen Unterricht erarbeiten müssen.

Die einzelnen Ensembles zählen in diesem Jahr weniger Mitglieder als vor Corona, so dass auch die Gesamtzahl der Mitwirkenden mit gut 70 geringer war. Das Gymnasium beschränkte sich in diesem Jahr auf eine einzige Aufführung, auch die sonst übliche Konzertlänge von dreieinhalb Stunden wurde nicht ganz erreicht.

Der Chor wusste genauso zu überzeugen beim dreistündigen Schulkonzert. © Kropf

Aber die Vielfalt der Beiträge war erhalten geblieben. Neben der bereits erwähnten Singeklasse und der Bläserklasse traten die Tanz-AG, der Chor, das Orchester, die Bigband und die Rockband auf. Mehrere Einzelvorträge standen ebenfalls auf dem Programm. Finjas Neumann am Flügel mit einer Etüde von Fréderic Chopin, Jörn Bergmann mit dem Song „Scheißegal“ der Band Kaffkiez und Ida Grube mit dem Lied „Human“ der amerikanischen Rockband The Killers, am Flügel begleitet von Bodo Grube. Pia Bokelmann und Jörn Bergmann sangen „Cold Heart“, ein Remix aus vier älteren Elton-John-Hits. Am Schlagzeug war Jannis Häbel dabei. Auch die Chorsängerinnen Emely Ockert, Stella Sander und Mona Sander begeisterten mit Solopartien, letztere mehrfach gemeinsam mit Jörn Bergmann. Das große Finale gestalteten Chor und Rockband gemeinsam. Der Vortrag wurde von einem gemeinsamen Schlagzeugsolo von Jannis Häbel und Jarne Mahlstedt eingeleitet, dann ging das Konzert mit dem Song „Beds are burning“, einem Umweltsong der australischen Band „Midnight Oil“ aus dem Jahre 1987 zu Ende, auch hier sangen Jörn Bergmann und Mona Sander die Solopartien. Begeisterter Beifall brandete auf, für die beiden Sänger, und auch verdienter Schlussbeifall für alle anderen Mitwirkenden, die sich zum Ende des Konzertes auf der Bühne versammelten. In ihrem Namen bedankten sich Hanna Freyer und Jörn Bergmann mit einem kleinen Geschenk bei den Lehrkräften Georg Biermann, Gabriele Steinhausen, Liga Kravale-Michelsohn, Marc-Stefan Thews, Dr. Sven Ehlers und Jan David Baalmann für ihre fachliche Begleitung, ihre Ideen und Unterstützung. Sie vergaßen die Techniker nicht, die zwischen den einzelnen Auftritten vielfältige Umbaumaßnahmen vornehmen mussten, und nicht das umsichtige Service-Team sowie das Video-Team und die Beleuchter. Kioskbetreiberin Karin Maschmann hatte ebenso ihren Anteil am Erfolg und wurde mit einem Präsent bedacht. Nur sehr langsam leerte sich der Theatervorraum, das Publikum hatte offensichtlich noch viel Gesprächsbedarf über das, was es in den letzten drei Stunden gehört und gesehen hatte.