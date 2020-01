Dagmar Gerding wird Leiterin des Gymnasiums Sulingen

Sulingen – Am Donnerstag wird Dagmar Gerding offiziell durch die Landesschulbehörde zur Leiterin des Gymnasiums Sulingen berufen.

Die Eingewöhnung an ihrem neuen Arbeitsplatz dürfte ihr nicht schwerfallen, denn bereits seit 2014 ist sie als Mittelstufenkoordinatorin in Sulingen tätig.

Die 51-Jährige stammt gebürtig aus der Sulestadt und wuchs in Eydelstedt auf. Nach dem Abitur an der Graf-Friedrich-Schule 1987 absolvierte sie bei der „Wintershall“in Barnstorf eine Ausbildung zur Industriekauffrau, bevor sie in Göttingen das Lehramtsstudium aufnahm und es 1997 mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Nach der Geburt des zweiten Kindes legte sie, mittlerweile mit ihrer Familie in Sulingen lebend, „eine kleine Pause“ ein und begann 2001 ihr Referendariat in Achim. 2003 wechselte sie zum Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg, von dort aus dann zum Sulinger Gymnasium.

Schule entwickeln

Die Erfahrungen als Koordinatorin erleichterten ihr den Schritt in die Schulleitung: „Das war der erste große Wechsel – vom reinen Unterrichten zu einer Position, wo ich auch gestalten kann, wie sich Schule entwickeln soll.“ Als Schulleiterin habe sie dazu noch mehr Möglichkeiten, aber „das funktioniert nur als Team, auf Augenhöhe mit den Kollegen.“

Es gebe einen guten Übergang für sie, denn bereits ihre Vorgängerin Ute Lüßmann, die iim Sommer die Schule verließ, habe vieles mit ihr besprochen, und Friedrich Knispel als stellvertretender Schulleiter habe sie in vieles eingeführt. Auch mit den Elternvertretern habe sie bereits gute und sinnvolle Gespräche geführt. „Wir ziehen alle an einem Strang: Wir wollen gut ausbilden, aber auch die Schüler jeweils als Person wahrnehmen.“ Die Zusammenarbeit mit den Kollegen, den Eltern und den Schülern habe sie zu dem Schritt bewogen, sich als Schulleiterin zu bewerben: „Wir haben ein großartiges Team.“

Schüler mit Begabungen

Aus ihren Erfahrungen als Lehrerin für Deutsch und Biologie, aber auch als Klassenlehrerin wisse sie, dass es an der Schule viele Begabungen gebe, ob in den Naturwissenschaften, in Kunst oder Musik. Auch als Schulleiterin werde sie weiter unterrichten. „Das ist mir ganz wichtig, um nicht den Kontakt zu den Schülern zu verlieren und um die Erfahrungen der Kollegen zu teilen.“

Befragt, was sie von ihrer Vorgängerin übernehmen wolle, muss Gerding nicht lange überlegen: „Der wertschätzende Umgang, den ich bei Ute Lüßmann wahrgenommen habe, hat für mich Vorbildcharakter, das möchte ich fortführen.“ An der Schule gebe es viele Traditionen und Dinge, die gut laufen, beispielsweise das „unheimlich breite AG-Angebot.“ Dazu gehörten auch Nischen wie Philosophie oder Meteorologie, denn als Schule im ländlichen Raum müsse man den Schülern auch Dinge bieten, die sie – anders als in der Großstadt – sonst nicht vorfänden. „Wir können die Schüler dort nach ihren Neigungen fördern, das ist eine Verantwortung, die wir als Schule haben.“ Dazu gehöre aber andererseits auch, den Schülern Hilfestellung zu bieten, die zuhause nicht so unterstützt werden, etwa durch die Hausaufgabenbetreuuung.

"Wir sind ein großartiger Standort"

„Ich bin froh, dass wir eine funktionierende Mensa haben, in der frisch gekocht wird.“ Das werde von den Schülern immer besser angenommen. „Wir sind ein großartiger Standort.“

Als erstes Projekt in ihrer Amtszeit steht in Kürze die Projektwoche unter dem Motto „Wir in Europa“ an. Sie wird weitgehend von den Schülern gestaltet: „Wir haben eine sehr engagierte Schülerschaft, die sich einbringen will.“ In diesem Jahr gebe es wegen der Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren keine Abiturprüfungen, deswegen habe man das umsetzen können, und die Projektvorstellung ersetze den gewohnten Tag der offenen Tür.

Umstellung auf Abitur nach 13 Jahren

Die Umstellung bei Abitur sei insgesamt aber eine Herausforderung. „Wir müssen uns wieder neu finden.“ Das gelte auch für die Abordnung von Lehrkräften an andere Schulen, und außerdem befinde man sich in der Umsetzung des Digitalpaktes, wobei man vom Landkreis „toll unterstützt“ werde. Dazu gebe es bereits schulinterne Fortbildungen, aber viele Kollegen seien da schon sehr fit.

Gerdings bisherige Stelle als Koordinatorin sei bereits ausgeschrieben worden: „Wir hoffen, dass wir sie vielleicht im Sommer schon besetzen können.“ hab