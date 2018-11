Sulingen - Nein, kompliziert sei der Einsatz bei einem Schornsteinbrand nicht, sagt Jens Warner. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Sulingens ist nach Stehlen geeilt – ebenso wie über 30 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lindern und Sulingen samt Drehleiter. Die Leitung obliegt Heiko Stamme, stellvertretender Ortsbrandmeister Lindern.

Zusammen mit Beamten der Polizei Sulingen und den Rettungssanitätern warten die Feuerwehrleute auf den Schornsteinfeger. Einsatz um 15.38 Uhr in Stehlen: Schornsteinbrand. Das bedeutete, die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr erkunden das Haus unter Atemschutz und mit einem Kohlenstoffmonoxidwarner. Sie stellen fest, dass die Hitze des Feuers im Schornstein nicht auf Möbel oder andere nahe Gegenstände übertragen hat. Zur Sicherheit wird eine Wärmebildkamera eingesetzt, für die Hitzebildkontrolle in der Haus- und Dachstruktur. Der Schornsteinfeger, alarmiert durch die Mitarbeiter in der Leitstelle Diepholz, fegt den Schornstein durch, das Material fangen die Feuerwehrleute auf in einer Zinkwanne.

Zur Sicherheit sind Löschschläuche gelegt und bereit für einen eventuellen Einsatz. Denn: Ein Schornstein könne sich durchaus einmal zusetzen. Das Material, das sich absetzt, ist das, was in dem Haus in Stehlen in Brand geriet. Setzt sich ein Schornstein zu stark zu, könne es durchaus zu einer Explosion kommen, sagt Warner. Die Bewohner des Hauses sind allerdings in Sicherheit und der Schornsteinbrand in Stehlen schnell unter Kontrolle.

- sis