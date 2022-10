Schon fast fünf Wochen Dunkelheit in der Sulinger Kampstraße

Von: Harald Bartels

Die Laterne an der Einmündung zur Lindenstraße leuchtet, zwei Straßenlampen an der Kampstraße bleiben dunkel, eine ist nach einem Unfallschaden demontiert. © Bartels, Harald

Sulingen – Wer nach Einbruch der Dunkelheit durch die Kampstraße in Sulingen schlendert, braucht gute Augen – oder eine starke Taschenlampe. Mehrere Straßenlaternen sind ausgefallen, und das bereits am 23. September.

Zuständig bei solchen Störungen ist die Avacon Netz GmbH, die sich für die Kommunen im Sulinger Land um die Straßenbeleuchtung kümmert. Dem Unternehmen hat Bürgermeister Patrick Bade den Ausfall umgehend gemeldet, wie er auf Nachfrage versichert. Fast fünf Wochen später hat sich noch nichts getan. Auf die Frage, warum sich das Beheben des Schadens so verzögert, antwortet Avacon-Unternehmenssprecherin Milena Neermann, zuständig für die Standorte Nienburg und Syke: „Wir haben in Sulingen lediglich Verträge für die Wartung und Instandhaltung der Beleuchtungspunkte, Kabel und Schaltstellen.“ Die Schaltung und Versorgung erfolge durch den Netzbetreiber, das sei in diesem Fall die Westnetz GmbH.

Nächster Anlauf: eine Anfrage beim Netzbetreiber. Am Telefon meldet sich Ruth Brand vom Regionalzentrum Osnabrück des Unternehmens. Ja, sagt sie, grundsätzlich habe die Avacon-Kollegin recht. Westnetz sei verantwortlich für die Kabel bis zum Verteilpunkt, und bei Störungen kümmerten sich darum die Kollegen des Betriebsstandorts in Sulingen, nur: „Die haben noch gar keine Störungsmeldung erhalten.“ Für die Kampstraße kämen gleich mehrere Schaltstellen als Ort des Schadens infrage, aber Westnetz werde erst dann aktiv, wenn die Avacon meldet, dass ihrerseits alles überprüft wurde.

Also zurück zur Avacon, wo Milena Neermann verspricht, einmal intensiver nachzufragen. Das Ergebnis: Vor einiger Zeit sei eine Laterne an der Straße von einem Fahrzeug angefahren und daraufhin demontiert worden. Damals seien die übrigen Laternen auch überprüft worden, so die Sprecherin, aber es habe keinen Hinweis auf eine Beschädigung gegeben. Nun sei jedoch eine Ersatzlaterne bestellt worden, und die weiteren Beleuchtungspunkte würden kurzfristig noch einmal überprüft.