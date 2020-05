Abstand halten in der Stadtbücherei: Mitarbeiterin Heike Borchers nimmt hinter dem Tröpfchenschutz Bücher entgegen. Foto: Bartels

Sulingen – „Schön, dass Sie wieder da sind“, begrüßte am Dienstag eine Kundin Heike Borchers, als sie nach Wochen der coronabedingten Schließung ihre ausgeliehenen Bücher in die Sulinger Stadtbücherei brachte.

Einen enormen Besucherandrang verzeichnete das Bücherei-Team: Alleine in den ersten 15 Minuten nach Öffnung seien rund 30 Kunden da gewesen. „Das ist schon ein besonderer Andrang, vor allem um diese Zeit.“

Eine erhöhte Nachfrage habe es auch beim Angebot der Online-Bibliothek gegeben: Ansonsten würden pro Monat 400 bis 500 Titel ausgeliehen, aber im April seien mehr als 800 Ausleihen registriert worden.

Ab sofort steht die Stadtbücherei Sulingen wieder zur Verfügung – allerdings mit einem reduzierten Angebot: Geöffnet ist aktuell dienstags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr. Ausschließlich die Rückgabe von Medien sowie die Ausleihe von Büchern und Zeitschriften sind nun möglich: „CDs können derzeit nicht herausgeben werden, weil aufgrund der Sicherheitsbestimmungen nur eine Person hinter dem Tresen arbeiten darf, und das Heraussuchen der CDs dauere zu lange.“ Außerdem seien die Internetarbeitsplätze nicht nutzbar, und ebenso seien die Stühle entfernt.

Weitere Maßnahmen: Am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel, auf dem Tresen ist ein Tröpfchenschutz aus Acrylglas angebracht, und auf dem Boden markieren Linien den notwendigen Sicherheitsabstand.

Zudem dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als zehn Besucher – mit Maske vor Mund und Nase – in der Bücherei aufhalten. Das alles sei aber unproblematisch: „Die Leute haben sich schon an Abstand und Masken gewöhnt“, sagt Borchers.

Unter Umständen müssen sich Kunden momentan aber auf eine längere Wartezeit für beliebte Bücher einstellen, denn die zurückgegebenen Exemplare werden aus Hygienegründen zunächst für eine Woche in einem abgesperrten Bereich der Bücherei gelagert, bevor sie in die Regale zurückgestellt werden. „Man weiß nicht, wie lange das Virus auf Oberflächen überlebt, aber so sind wir auf der sicheren Seite“, erläutert Borchers. hab