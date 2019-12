Schluss mit „Stille Nacht“: Harte Töne am zweiten Weihnachtsfeiertag im Sulinger Jugendzentrum

„Make It Major“ reisen aus Celle an zu den Christmas Classics in Sulingen.

Die Gastgeber des Sulinger Jugendzentrums „JoZZ“ lassen es krachen: „Make It Major“ aus Celle und „About Monsters“ aus Osnabrück gestalten „Christmas Classics“.

Sulingen – Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist traditionell Schluss mit „Stille Nacht“ –zumindest im „JoZZ“ in Sulingen. „Christmas Classics“ am 26. Dezember bringt jedoch nicht die Weihnachtsklassiker auf die Bühne des Jugendzentrums, sondern Bands, die es krachen lassen. Seit wann gibt’s das Konzert schon? „Seit gefühlt… immer“, sagen Besucher. Die Veranstaltung, organisiert von Volkhardt Schumacher, den meisten eher bekannt als „Raspe“, bietet in diesem Jahr zwei Bands. „Make It Major“ aus Celle und „About Monsters“ aus Osnabrück.

Was kennzeichnet den Konzertabend am 26. Dezember? „Es ist wie ein Klassentreffen“, erklärt Werner Focke. Für den Sulinger gibt es an Weihnachten, neben der Familie, noch zwei wichtige Termine: „Der Frühschoppen an Heiligabend – und das Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag.“

Frühschoppen und Christmas Classics

Dann treffen sich im „JoZZ“ an der Galtener Straße all jene, die in die Heimatstadt zurückkehren für die Feiertage. Bunt gemischt sei die Altersgruppe mit Teilnehmern zwischen 20 und Mitte 50, sagt Focke. Die Bands seien nicht so „krawallig“, wie bei manch anderem Konzertabend.

Mittendrin: Raspe Schumacher. „Er behält den Überblick, gibt aber allen anderen den Freiraum, zu machen. Und wenn es hakt, dann weiß Raspe, was zu tun ist“, beschreibt ihn „Profi-Konzertbesucher“ Werner Focke. Für Raspe ist die Party am Weihnachtsfeiertag ein Klassiker, „ohne Frage, aber, letztlich auch nur ein normaler Konzertabend.“ Spektakuläres passiere da eigentlich nicht, lediglich die Programmauswahl sei etwas anspruchsvoller. Und: „Die Bands sollen dem gemischten Publikum Spaß machen.“

Helfer für das Team gesucht

Das „JoZZ“ ist eine bekannte Adresse unter Bands, die gerne wiederkommen. Warum die Gruppen das eher knuffig-kleine Ambiente schätzen, weiß Focke: „Die Herzlichkeit, mit der die Musiker empfangen werden. Das Engagement der ehrenamtlichen Helfer und die Fröhlichkeit des Teams.“

Sound, Licht, Catering, Aufräumen: Die Arbeit umfasst viele Bereiche. Doch das Konzert-Team im „JoZZ“ wird immer kleiner. Mancher zieht beruflich bedingt weg, wegen der Ausbildung, weil ein Auslandsjahr ansteht. Das „JoZZ“ bietet ein professionelles Ambiente, was die Ausstattung angeht. So professionell, dass der Band Contest der „Reloader“ hier stattfindet.

Probenraum bleibt derzeit ungenutzt

Staub setze derzeit der Probenraum an: „Vielleicht wissen es zu wenig junge Mucker, dass wir solch eine Möglichkeit zum Proben bieten. Der Musikübungsraum im ,JoZZ‘ ist seit über einem Jahr unbenutzt. Bands, die dort probten, haben immer auch bei den Konzerten mitgewirkt“, erklärt Raspe Schumacher.

Zu den „Christmas Classics“ öffnen sich die Türen am 26. Dezember um 20 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

+ „About Monsters“ kommen aus Osnabrück, waren als „NotMade“ 2017 im „JoZZ“. © JoZZ

Die Bands: „Make It Major“, das sei keine 08/15-Band, erklärt Schumacher. Die fünf Musiker aus Celle bieten eine Mischung aus Pop-Punk und Popcore-Musik, mit Einflüssen von „A Day To Remember“, „Beartooth“ oder auch „I Prevail“. Die im Februar 2017 gegründete Combo sorge für eine ordentliche Party mit „Breakdowns wie ein Gewitter“, melodischen „Pop-Refrains wie aus dem Radio“ und „Screams wie aus dem Teufel“ sowie „Clean-Gesang wie von einem Engel“. Dazu verzerrte Gitarren, ein rhythmischer Bass und fette Drums.

„About Monsters“ waren unter dem Namen „NotMade“ bereits vor zwei Jahren zu Gast im „JoZZ“. Die Musiker aus Osnabrück zeigen, „wie Alternative Rock neu geboren und gedacht wird“, heißt es in der Ankündigung. Worauf Florian Brunemann (Gitarre), Madeleine „Maddy“ Wiebe (Gesang), Sönke Heuer (Drums), Torben Heuer (Bass) und Alexander Tepe (Gitarre) Lust haben, ist, die klassischen Elemente des Rock mit modernen Konzepten zu verknüpfen. „About Monsters“ nehmen ihre Vorlieben und stellen daraus einen eigenen Stil zusammen, der auf klare, wuchtige Gitarren und auf einem makellosen, mächtigen Rhythmus basiert.