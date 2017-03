Schlag weckt Bestohlenen 

Sulingen - Durch einen Schlag auf den Kopf von einer unbekannten Person, die sich vom Tatort entfernte, wurde am Montag gegen 18.30 Uhr ein 51-Jähriger geweckt, der seit 16.30 Uhr auf einer Parkbank an der Langen Straße in Sulingen geschlafen hatte: „Aufgrund einer vorherigen Operation trug der Mann einen Kopfverband“, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

„Später stellte der Geschädigte fest, dass ihm Bargeld, ein Zugticket und sein Ausweis während seines Schlafes gestohlen worden sind.“ Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Sulingen (Tel. 0 42 71 / 94 90).

