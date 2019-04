Schiedsrichter mit gehobenen Daumen

Groß Lessen – „Selten waren unsere Schauspieler so entspannt wie in diesem Jahr“, sagte Betreuer Oliver Fischer und lacht: „Sie wissen nicht, dass die Schiedsrichter der Kreisfeuerwehr im Publikum sitzen. Vielleicht liegt es daran.“

Das junge Ensemble der Jugendfeuerwehr bot beim Bunten Abend am Wochenende eine „reife Leistung“, obwohl ausnahmslos alle zum ersten Mal in einem großen Theaterstück auf der Bühne standen. Den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser meisterten sie souverän. Die Komödie von Hermann Eistrup spielt im Haus von Familie Harmsen. Bauer Bernd Harmsen (Jannis Ostermann) hatte in der Kneipe eine Schlägerei angezettelt und dabei einen jungen Mann niedergestreckt. Zu dumm, dass es sich dabei um Hagen Friske (Finn Logemann) handelte: Der Vertreter der Berufsgenossenschaft hatte für den Folgetag eine Betriebsprüfung auf seinem Hof geplant.

Um seiner unausweichlichen Rache zu entgehen, sah der „blauäugige“ Bernd Harmsen nur eine Lösung: Ein neuer Bauer musste her. Knecht Hein Kassens (Jonah Supe) sprang ein und brachte nicht nur Geschäftliches, sondern auch das Privatleben im Hause Harmsen wieder ins Lot: Er stiftete Frieden mit Ehefrau Meta (Laura Schierholz). Und gab Tochter Sonja (Sway Meyerhof), die sich mit Hagen verbandelt hatte, seinen „Segen“.

Jugendfeuerwehrwart Christian Schulz war stolz auf seine 26 Jugendliche und 14 Betreuer zählende „Mannschaft“. Die Betreuer hatten zur Einstimmung des Abends die Sketche „Der Brief“ und „Die Wette“ präsentiert, im dritten Teil gaben die Jugendlichen unter dem Motto „Der letzte Tanz“ im Rahmen einer Playback-Show zu Songs von Nena über Sia bis zu Helene Fischer einen 40-minütigen Einblick in den Abschlussball der Grundschule Groß Lessen. Moderiert wurde der Abend von Male Fischer.

Christian Schulz dankte den Jugendlichen und den Betreuern für ihre Ausdauer, den Theaterfreunden für ihre Unterstützung sowie Familie Fischer (Gasthaus Husmann), die seit Dezember zweimal wöchentlich Proben ermöglicht hatte. Der Erlös der Tombola – sie wurde wieder von Gewerbetreibenden aus der Region unterstützt – kommt der Jugendarbeit zugute. Die Hauptpreise, einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro (Gaumann Reisen, Sulingen) und einen Bürostuhl („ergo office design“, Nienburg), gewannen Fabian Kemmann und Mathis Stubbemann .

Die Jugendfeuerwehr hatte Freitag und Samstag ein volles Haus zu verzeichnen. Das Publikum, unter ihnen Vertreter von 14 Jugendfeuerwehren, bedankte sich mit herzlichem Applaus. Und die Schiedsrichter signalisierten am Ende des Abends „Daumen hoch“. mks