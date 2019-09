„Schieben unseren Kindern und Enkeln diese Mistkarre vor die Tür“

INTERVIEW Heinz-Dieter Hünecke ist bei Klimaschutz-Demo dabei

+ Heinz-Dieter Hünecke (75) aus Schwaförden. Foto: Behling

Sulingen – Zu den Teilnehmern an der „Fridays for Future“-Kundgebung auf dem Neuen Markt in Sulingen zählten am Freitagnachmittag auch viele Senioren aus dem Sulinger Land – ein Gespräch mit Heinz-Dieter Hünecke (75) aus Schwaförden.