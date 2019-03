„Schatten der Toten“ in der Stadtbücherei

Autorin Elisabeth Herrmann stellt in Sulingen ihren neuesten Thriller vor

+ Aus „Schatten der Toten“, ihrem neuesten Thriller, liest Elisabeth Herrmann am 4. April in der Sulinger Stadtbücherei. Foto: Isabelle Grubert

Sulingen – Krimi-Autorin Elisabeth Herrmann ist am Donnerstag, 4. April, in der Stadtbücherei Sulingen zu Gast: „Sie stellt an diesem Abend ihr neuestes Buch vor – ,Schatten der Toten‘ “, kündigt Büchereileiterin Dagmar Ahrens an. Elisabeth Herrmann wurde 1959 in Marburg an der Lahn geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst als Fernsehjournalistin beim RBB. „2005 gelang Elisabeth Herrmann gleich mit ihrem ersten Krimi, ,Das Kindermädchen‘, der große Durchbruch. Seitdem erschienen zahlreiche Thriller von ihr und wurden beziehungsweise werden derzeit verfilmt, wie zum Beispiel die ZDF-Serie um den Berliner Anwalt Vernau mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle“, teilt Dagmar Ahrens mit. „Die erfolgreiche Autorin bekam unter anderem den Bremer Krimipreis sowie den Deutschen Krimipreis verliehen.“