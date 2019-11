Lebenshilfe Grafschaft Diepholz: Scharrelmann komplettiert Vorstand

Der Vorstand der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz ist wieder komplett: Die Mitglieder wählten während der Hauptversammlung in Sulingen Marcel Scharrelmann, Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag, in den Vorstand.

Sulingen – Mit einer Gedenkminute leitete der Vorstand der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz die Jahreshauptversammlung am Mittwoch im Café Delsul in Sulingen ein. Die Mitglieder gedachten Hannelore Krause. Die Ehrenvorsitzende und Beirätin des Vorstandes war im März dieses Jahres im Alter von 85 Jahren gestorben. Zum Nachfolger Hannelore Krauses im Vorstand wählten die Mitglieder am Mittwochabend den Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann aus Diepholz.

Laut Scharrelmann habe die scheidende Geschäftsführerin der Lebenshilfe, Annette Lüneburg, ihn motiviert, sich um die vakante Position im Vorstand der Lebenshilfe zu bewerben.

Scharrelmann ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Der Diepholzer ist unter anderem Mitglied des Arbeitskreises Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Von den 40 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gaben 38 ihre Stimmen ab. 37 stimmten für Scharrelmann. Ein Mitglied enthielt sich der Stimme.

Auch interessant: Die kaufmännische Geschäftsführung der Lebenshilfe übernimmt mit Jahreswechsel Bastian Winalke, die pädagogische Geschäftsführung Karsten Bonke.