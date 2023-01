Sanierungsprogramm in Sulingen geht im Frühjahr weiter

Von: Harald Bartels

Von der Einmündung in die Barenburger Straße bis zur Grundschule sollen die Leitungen „Am Deepenpool“ in den kommenden Monaten saniert werden. © Bartels

Sulingen – Seit Jahren arbeitet die Wasserversorgung Sulinger Land (WSL) ein umfangreiches Sanierungsprogramm für die Wasserleitungen in Sulingen ab. Im Frühjahr steht mit der Trinkwasserleitung an der Straße „Am Deepenpool“ der nächste Schritt an.

Die Vergabe der Arbeiten werde spätestens in der Wasserverbandsversammlung im Februar beschlossen, kündigt Verbandsgeschäftsführer Andreas Geyer an, und unter Berücksichtigung der Lieferfristen für das Material hoffe man, noch Ende März beginnen zu können. Im Vordergrund der Maßnahme steht der Austausch der noch aus dem Jahr 1963 stammenden Hauptwasserleitung auf rund 270 Metern Länge. Laut Geyer werde zunächst im Abschnitt von der Barenburger Straße bis zur Grundschule die Leitung ausgetauscht. Das solle bis zu den Sommerferien erfolgen, damit in den Ferien selbst der Bereich vor der Schule angegangen werden kann, um Beeinträchtigungen zu reduzieren. Die restliche Leitung – von der Schule bis zum Hasenkamp – werde dann im zweiten Bauabschnitt 2024 saniert. Zudem würden von der Barenburger Straße bis zur Einmündung Lönsstraße die Hausanschlüsse, soweit noch erforderlich, umgestellt vom Mischwasserkanal auf den Regenwasserkanal; der Mischwasserkanal werde dann freigestellt und verdämmt.

Abhängig davon, welche Unternehmen sich bei der Ausschreibung durchsetzen, werden zwei weitere Sanierungsprojekte parallel oder im Anschluss umgesetzt: In der Danziger Straße soll auf rund 250 Metern Länge der Mischwasserkanal zu einem Schmutzwasserkanal werden, während die Stadt Sulingen hier einen eigenen Regenwasserkanal verlegt. In der Südstraße sollen die noch fehlenden gut 550 Meter der Trinkwasserleitung erneuert werden. Beide Projekte betreffen in Teilen auch Lange Straße, Hohe Straße und Schützenstraße beziehungsweise Breslauer Straße, infolge von Arbeiten im jeweiligen Kreuzungsbereich.

Wie groß das Investitionsvolumen ist, kann Geyer angesichts der laufenden Ausschreibungen noch nicht beziffern, aber „das ist schon einiges.“

Das Sanierungsprogramm werde die WSL auch noch einige Zeit beschäftigen, ist sich der Verbandsgeschäftsführer sicher. Alleine in Sulingen habe man um die 32 Kilometer Leitung zu sanieren, von denen sieben bis acht Kilometer bereits erledigt seien. Zwar werde man für die Sanierung personell aufstocken, nehme aber bei den Arbeiten auch Rücksicht auf die Bevölkerung: „Wir können nicht zwei Parallelstraßen gleichzeitig sanieren, das ist so schon eine enorme Beeinträchtigung.“ Die Leitungen hätten alle ungefähr das gleiche Alter, daher wisse man, was auf die WSL zukommt. Klar sei: „Wir wollen die Leitungen vor dem Rohrbruch sanieren“, betont Andreas Geyer. Vorrang hätten dabei einerseits die Hauptversorgungsleitungen und andererseits die Leitungen im sogenannten anmoorigen Boden. Diese Böden seien nämlich sauer, und zusammen mit Feuchtigkeit führe das zur langsamen Zersetzung der vorhandenen Zementleitungen.