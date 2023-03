Sanierung Sulingen Zentrum: Konsens für alle Nutzer ist Ziel

Rahmenplan

+ © Bartels Den Rahmenplan erläuterte Stadtplanerin Sonja Pack-Hast (rechts) in der Alten Bürgermeisterei dem Ausschuss unter Vorsitz von Dörte Knake (Mitte). © Bartels

Sulingen – Mit dem Entwurf für den städtebaulichen Rahmenplan für die Sanierung Sulingen Zentrum befasste sich am Dienstag der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr des Sulinger Stadtrates.

Stadtplanerin Sonja Pack-Hast vom Planungsbüro „WoltersPartner“ aus Coesfeld stellte den Plan vor, wonach für die Sanierung drei Schwerpunktbereiche vorgesehen sind: das Areal mit ehemaliger Grundschule und Klinik, die Lange Straße und der historische Stadtkern bis zur Suleniederung. Kernpunkte dabei sind die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums am Schulstandort und eine Nachnutzung der Klinik für die medizinische Versorgung. Die detaillierte Ausarbeitung der Gestaltung soll erfolgen, nachdem mit den Akteuren wie Heimatverein oder Jugendzentrum „Jozz“ die Bedarfe und Anforderungen ermittelt wurden. Ebenso wie bei der Klinik soll auch eine mögliche Weiternutzung der Gebäude wirtschaftlich und funktionell geprüft werden. Ob in der Klinik ein regionales Gesundheitszentrum (RGZ) eingerichtet werden kann, muss eine Machbarkeitsstudie klären, aber „der Wunsch nach einer medizinischen Versorgung ist hoch“, weiß die Planerin.

Kontrovers diskutiert wurden in der Bürgerbeteiligung die Maßnahmen zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität für die Lange Straße – „eine Fußgängerzone wird mehrheitlich abgelehnt, aber eine Verkehrsberuhigung ist gewünscht.“ Nach Ansicht der Planer ist die versuchsweise Einrichtung einer Einbahnstraße im Bereich zwischen Hoher Straße und Oberer Straße ein „niedrigschwelliges Ausprobieren“, bei dem Vor- und Nachteile begleitend erhoben werden sollen. Für den Neuen Markt ist neben Aufwertungen, etwa durch ein Wasserspiel, auch eine öffentliche Toilette, möglicherweise in Verbindung mit einem Kiosk, denkbar. Grundsätzlich soll es auch mehr Grün an der Straße geben – bis zu 28 zusätzliche Bäume könnten gepflanzt werden.

Im dritten Bereich spielt auch die Kirchenkreuzung eine Rolle, für die eine Untersuchung zur besseren Verkehrsführung, besonders für Radfahrer, im Gespräch ist.

Für das Sanierungsverfahren liegt auch ein Zeit-, Finanzierungs- und Kostenplan vor. Insgesamt rechnen die Planer für alle Maßnahmen über 15 Jahre mit einem Volumen von 27 Millionen Euro, wobei bereits Aufwendungen für Planung, Grunderwerb, Abriss eingerechnet und Kostensteigerungen berücksichtigt sind. Durch späteren Weiterverkauf von Flächen könnte ein Teil davon ausgeglichen werden, sodass als förderfähige Kosten 25,6 Millionen Euro bleiben, von denen das Land Niedersachsen zwei Drittel trägt. Der Rahmenplan ist laut Sonja Pack-Hast kein „starres Instrument“, sondern kann immer wieder angepasst werden. „Ziel ist, einen Konsens für alle Nutzer zu schaffen, deswegen müssen die Akteure eng mitgenommen werden.“

Die Ausschussmitglieder empfahlen einstimmig die Annahme des Entwurfes durch den Stadtrat. Der beschließt darüber voraussichtlich in seiner für den 20. April geplanten Sitzung.