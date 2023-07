Sachunterricht in luftiger Höhe bei der Feuerwehr Sulingen

Von: Harald Bartels

Mit „Pilot“ Jannis Mohrland ging es im Drehleiterkorb bis in 20 Meter Höhe. © Bartels

Sulingen – Statt in die Klassenräume ging es am Mittwoch für die fünf dritten Klassen der Grundschule Sulingen zum Sulinger Feuerwehrhaus: Auf dem Lehrplan stand der erste „Feuerwehrtag“ gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Sulingen.

Kein bloßer Ausflug, sondern eine Fortführung des Sachunterrichts. Darin hatten die Klassen die Themen Feuer und Feuerwehr behandelt – wie entsteht Feuer, wie lässt es sich bekämpfen und mehr. Angeregt durch Teile der Elternschaft bildete der Besuch bei der Feuerwehr den Abschluss. Hier erhielten die Klassen von Carsten Kammacher eine Führung durch das Gebäude, konnten Fragen stellen zu den Aufgaben der Feuerwehrleute. Viel spannender waren die weiteren Stationen: Bei Christian Kammacher, der das Projekt für die Feuerwehr betreute, durften sie mit einem Löschschlauch Plastikkegel von einer Holzbank schießen, Jannis Mohrland erklärte den Kindern die Drehleiter und nahm sie im Korb mit bis in 20 Meter Höhe und Klaus Fischer erläuterte ihnen nicht nur die Ausstattung eines Löschfahrzeuges, sondern nahm sie auch mit auf kleine Rundfahrten. Neben den Feuerwehrkräften unterstützten als Helfer Nina Lieders und Klaus Thielker die Veranstaltung.

„Das ist ein tolles Erlebnis – es ist der Wahnsinn, was die Feuerwehr leistet“, schwärmte Ina Weidanz, Klassenlehrerin der 3e. Zum ersten Mal gebe es diese Veranstaltung für den ganzen Jahrgang und nicht für einzelne Klassen, das sei etwas Besonderes.

Einen Löschschlauch probierten die Kinder mit Hilfe von Christian Kammacher aus. © Bartels

„In dieser Dimension ist es das erste Mal“, bestätigte Christian Kammacher, außerdem habe es bisher nur Führungen für die Kinder gegeben. Für die Gäste, so sein Eindruck, waren aber die anderen Programmpunkte am interessantesten, allen voran die Drehleiter. „Das war der erste Versuch, und im Anschluss besprechen wir mit den Lehrkräften, ob wir das vielleicht regelmäßig einmal im Jahr machen“, kündigte Christian Kammacher an.

Was ein Feuerwehrauto an Ausrüstung mitführt, erklärte Klaus Fischer den Kindern. © Bartels