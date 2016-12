Sabotage im Mais: Wer kennt die Täter?

4.000 Euro Belohnung für Hinweise

Sulingen/Br.-Vilsen - Es war kein Einzelfall: In den vergangenen Jahren hatten Landwirte und Lohnunternehmer im Bereich Sulingen und Bruchhausen-Vilsen mehrfach Sabotage an ihren Maishäckslern zu beklagen.

„Unbekannte Täter befestigten Metallstangen an den Maispflanzen, die dann bei den Häckselarbeiten in den Arbeitsgang des Maishäckslers eingezogen wurden und erheblichen Sachschaden anrichteten“, blickt Polizei-Pressesprecherin Sandra Franke auf die Taten zurück. „Durch ausgeworfene Metallstücke entstand teilweise auch eine nicht unerhebliche Gefährdung für Personen, die sich in der näheren Umgebung aufgehalten haben.“ Die Verletzungsgefahr war groß.

Bundesweit war es, so ergab eine Recherche im Internet, in verschiedenen Regionen zu solchen Taten gekommen. Im Landkreis Diepholz zählte die Polizei in den vergangenen Jahren insgesamt vier solcher gefährlichen Sachbeschädigungen mit hohem Schaden.

Belohnung in Höhe von 4.000 Euro

„Von dritter Seite“, so formulierte es die Pressesprecherin, sei jetzt eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro ausgesetzt worden – für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beziehungsweise zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.

Die Polizei hatte an den vier Tatorten Metallbolzen aus Edelstahl sichergestellt, die einen Durchmesser von etwa 30 Millimetern haben. Jetzt fragen die Beamten: Wer kann Angaben über die Herkunft oder zum Verwendungszweck derartiger Rundstahlstäbe machen? Wer kann konkrete Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, die sich in auffallender, verdächtiger Weise an Maisfeldern aufgehalten haben? Wo wurden derartige Rundstahlstäbe in den vergangenen Jahren wiederholt gekauft oder erworben?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Sulingen, unter Telefon 04271/9490 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei-Pressesprecherin gab noch einen rechtlichen Hinweis zur Auszahlung der Belohnung: „Haben mehrere Personen bei der Ermittlung und Überführung des Täters entscheidend mitgewirkt, so wird die Belohnung nach den Verhältnissen ihrer Mitwirkung gezahlt. Über Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an den Straftaten nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.“

