Vollsortiment im neuen „Rossmann“ in Sulingen

Von: Jan Könemann

Neueröffnung am Samstag: Verkaufsstellenverwaltungsleiterin Anja Wolff (rechts) und Assistentin Ina Schell laden in die neue „Rossmann“-Filiale ein. © Könemann, Jan

Sie ist größer und moderner. Die neue „Rossmann“-Filiale an der Straße „Am Bahnhof“ eröffnet am Samstag. Der neue Drogeriemarkt bietet ab dann eine erweiterte Produktpalette sowie neue Öffnungszeiten an.

Sulingen – Kundinnen und Kunden des Drogeriemarktes „Rossmann“ in Sulingen stehen in der Filiale an der Langen Straße aktuell vermehrt vor leeren Regalen. Der Grund dafür ist ein schöner: Der Neubau an der Straße „Am Bahnhof“ ist fast fertig. Die neue, größere und modernere Filiale öffnet am Samstag, 24. Juni. Der alte Markt wird daher derzeit „ausverkauft“ und schließt am Freitag.

Der „erste Spatenstich“ für den Neubau in der Nachbarschaft zu den Filialen von „Aldi“ und „Hol ab“ erfolgte im Oktober vergangenen Jahres. Als Grund für das Projekt hatte Josef Lange aus der Unternehmenskommunikation der Dirk Roßmann GmbH die zu kleine Verkaufsfläche im Gebäude an der Langen Straße genannt (wir berichteten) – die im neuen Markt ist mit etwa 900 Quadratmetern doppelt so groß.

Vorbereitungen laufen nach Plan

Für das Einrichten der Filiale hat das Sulinger „Rossmann“-Team – zwölf Mitarbeiter und ein Auszubildender, die geschlossen an den neuen Standort wechseln – Unterstützung aus der Zentrale erhalten. „15 Merchandiser helfen uns seit Montag bei den Arbeiten hier vor Ort“, berichtet Verkaufsstellenverwaltungsleiterin Anja Wolff. Bis jetzt verlaufe alles nach Plan. „Sogar nach Zeitplan“, fügt ihre Assistentin Ina Schell grinsend hinzu. Der Neueröffnung am Samstag stehe nichts mehr im Wege.

Einige Abteilungen, wie „Lebensmittel & Genuss“ und die „Fitnessnahrung“, in der neuen Filiale sind bereits fertig. © Könemann, Jan

Um 8 Uhr öffnet der neue „Rossmann“ seine Türen. Sowohl am Samstag als auch am Montag und Dienstag wird es zur Eröffnung verschiedene Aktionen für die Kundinnen und Kunden geben, kündigt Wolff an. „Am Samstag haben wir Musik und ein Maskottchen für die Kinder. Montag bieten wir eine kostenlose Make-up-Beratung an und am Dienstag noch eine Foto-Beratung.“ Außerdem kann man an allen drei Tagen am Glücksrad Preise gewinnen. Anja Wolff: „Ab Mittwoch sind wir dann wieder im normalen Betrieb.“

Vollsortiment - „Auswahl in allen Bereichen größer“

Und was verändert sich mit dem Umzug in die neue Filiale? „Wir haben auf Vollsortiment umgestellt“, erläutert Ina Schell. Es gebe zum Beispiel eine größere Auswahl an Kosmetikartikeln, neu hinzu kämen Schreib- und Spielwaren, Bücher und Zeitschriften sowie Küchenhilfen. „Die Auswahl in allen Bereichen ist größer geworden“, fasst Anja Wolff zusammen.

Die Verkaufsstellenverwaltungsleiterin hatte bereits die Drogerie an der Langen Straße geleitet. Ina Schell ist seit 2021 ihre Assistentin. Beide freuen sich auf den Umzug in den neuen Markt. „Wir sind schon auch ein bisschen aufgeregt“, gibt Wolff zu. Aber die Vorfreude überwiege bei beiden. „Die neue Filiale hier ist nicht nur größer, sondern auch viel moderner“, findet Schell. Neben der Erweiterung auf das Vollsortiment, gibt es noch weitere Neuerungen. „Wir haben hier jetzt drei SB-Kassenautomaten für unsere Kunden“, nennt Schell ein Beispiel. In den ersten drei Tagen stehen Mitarbeiter bereit, um Hilfestellung zu geben. Auch die Öffnungszeiten verändern sich. „Wir haben jetzt von Montag bis Samstag durchgehend von 8 bis 20 Uhr auf“, kündigt Wolff an. Den Kundinnen und Kunden stünden außerdem kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Drei SB-Kassenautomaten stehen den Kunden in der neuen Filiale zur Verfügung. © Könemann

Neuer Markt soll auch neue Kunden bringen

Mit dem Umzug in die größeren, moderneren Geschäftsräume und dem ausgeweiteten Angebot verbinden beide Hoffnungen. „Wir hoffen natürlich, dass unsere Kunden aus der Langen Straße ,mit rüberkommen‘ “, sagt Anja Wolff – Ina Schell ergänzt: „Natürlich möchten wir auch neue Kundinnen und Kunden dazugewinnen.“