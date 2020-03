Rock und Swing fürs Schwalbenhotel

Sulingen – Mit Rock und Swing zu einem Schwalbenhotel gelangen? Genau das ist das Vorhaben, das der Verein Wichtelgarten nun mit Unterstützung des Polizeiorchesters Niedersachsen umsetzen möchte: Am Mittwoch, 29. April, gibt die Formation unter der Leitung von Thomas Boger ein Benefizkonzert im Sulinger Stadttheater, und der Erlös soll in ein Vogelschutzprojekt fließen.

Eigentlich habe der Vorstand des Vereins, der Kinderbetreuung anbietet, im vergangenen Spätsommer überlegt, ob sich der Betonmast auf dem Wichtelgarten-Gelände an der Friedrich-Tietjen-Straße, Überbleibsel einer Stromleitung, als Standort für ein Storchennest eigne, erinnert sich Vorsitzender Karl-Heinz Jantzon. Um zu klären, ob der Platz für die Vögel in Frage kommt und sie in der Umgebung genügend Nahrung finden, habe man Johanna Pinkas, die Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Sulingen, eingeladen. Sie sei von dem Gelände und der Vielzahl der Vögel dort ganz begeistert gewesen und habe angeregt, hier als Vogelschutzprojekt ein Schwalbenhotel zu errichten.

Die Idee habe den Mitgliedern gefallen, so Jantzon, aber man habe nicht schlecht gestaunt, als man die Kosten erfahren habe. Es handele sich bei dem Hotel um eine achteckige Stahlkonstruktion, die mit Holz beplankt wird. Daran könnten bis zu 40 Nester für Rauch- und Mehlschwalben, aber auch Mauersegler und Fledermäuse gebaut werden. Installiert werde das Gestell – mit einem Durchmesser von 2,5 Metern und einem Gewicht von 500 Kilogramm – auf einem Mast in fünf Metern Höhe, was ein entsprechendes Fundament erfordere. Inklusive den Kosten für Planung und Transport komme man auf eine Summe von etwa 10 000 Euro.

Kassenwartin Claudia Ehlers sei dann der Gedanke gekommen, zur Unterstützung beim Polizeiorchester in Hannover anzufragen – „ich hätte nie mit einer Zusage gerechnet“, bekennt Jantzon. Die Zusage erfolgte aber, und das Orchester kommt nicht alleine: Als Solist begleitet das Ensemble Tom Ludwig, unter anderem Sänger der Phil-Collins-Coverband „True Collins“. Gemeinsam bieten die Akteure am 29. April dem Publikum ein Repertoire, das von Klassik über Swing bis Pop und Rock reicht.

Die Eintrittskarten zur Veranstaltung sind zum Preis von 20 Euro erhältlich beim Kulturverein Sulingen, der Volksbank und der Sparkasse sowie an der Tankstelle am „Westpoint“ in Sulingen. Karl-Heinz Jantzon: „Wir hoffen, dass viele Besucher kommen und mit ihrem Eintritt das Projekt unterstützen.“ Wenn das Konzert ein Erfolg wird, könne eventuell noch im Herbst das Schwalbenhotel aufgestellt werden und im Frühjahr 2021 werde man es dann öffentlich einweihen, kündigt er an.