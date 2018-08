MSG richtet Kartslalom aus

Sulingen - Ihren Jugend-Kart-Slalom-Pokallauf richtet die Motor-Sport-Gemeinschaft (MSG) Sulinger Land im ADAC am kommenden Sonntag, 2. September, aus – „und das bereits zum 32. Mal“, teilt Heinfried Leymann für die MSG mit. „

Diese Veranstaltung findet wieder auf dem Betriebsplatz der Spedition Wortmann im Sulinger Westen statt. Es ist der letzte von insgesamt zehn Läufen um den ADAC-Kart-Slalom-Pokal des ADAC Weser-Ems sowie ein Prädikatslauf zum Friesland-Pokal und zum Weser-Pokal.“ Die Erstplatzierten in allen Klassen dürfen dann an der Norddeutschen Kart-Slalom-Meisterschaft am 16. September in Bremen sowie an der Deutschen Kart-Slalom-Meisterschaft am 13. und 14. Oktober am Nürburgring teilnehmen. „Deshalb geht es für viele der insgesamt gut 80 erwarteten Teilnehmer aus dem gesamten Weser-Ems-Bereich um jeden Platz und um jeden Punkt.“

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren mit einem Jugendausweis vom ADAC, AvD oder DMV. Ab 8 Uhr ist bereits die Papierabnahme für die Teilnehmer eröffnet. Auf die Strecke geht es für die erste Klasse um 9 Uhr und der Start für die letzte Klasse ist für 16 Uhr angesetzt. Es wird in sechs Altersklassen gefahren. Die Siegerehrung erfolgt jeweils 15 Minuten nach dem Aushang der Ergebnisse für die jeweilige Klasse.

Leymann: „Von der MSG Sulinger Land sind auch eine ganze Reihe von Jugendlichen am Start. Einige davon auch mit guten Chancen auf die ganz vorderen Plätze.“ Als Gesamtleiter der Veranstaltung fungieren MSG-Slalomleiter Karsten Kniehase, seine Stellvertreterin Claudia Härtel und Henri Wortmann, natürlich unterstützt von vielen Helfern aus den Reihen des Clubs. „Gäste, die Lust haben, einmal zu sehen, wie Acht- bis 18-Jährige mit viel Geschick und fahrerischem Können durch den Slalomparcours flitzen, sind herzlich willkommen. Für Speis und Trank ist gesorgt.“