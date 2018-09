Familienfest im „Park der Generationen“: „Die Resonanz ist riesig“

Matthias Wendland (rechts) pendelte ständig zwischen Zuckerwattemaschine und Luftballonstand im westlichen Teil des Parks hin und her: „Es macht einfach Spaß, wenn man in die strahlenden Augen der Kinder blickt.“

Sulingen - Für 15 Uhr am Sonntag hatten Matthias Wendland, Initiator des „Parks der Generationen“ zwischen Breslauer Straße und Außenstelle Bürgerpark der Grundschule Sulingen, und die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates (SBB) der Stadt Sulingen zum Familienfest in den Park gebeten.

Knapp eine Stunde später hatten Wendland und Helfer bereits die ersten 150 mit Helium gefüllten Luftballons ausgegeben. „Die Resonanz ist wieder riesig“, freute sich der Initiator.

2011 hatten Wendland und SBB den nahezu ausschließlich aus Spenden finanzierten Park der Öffentlichkeit übergeben – und bitten seitdem jährlich zum Familienfest. „Mal abgesehen von dem Jahr, in dem uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte“, erklärte der Initiator am Sonntagnachmittag. „Sonst hatten wir jedes Jahr Glück mit dem Wetter.“

Sonntag kam der Unternehmer kaum zur Ruhe; trotz einer ganz Schar an Helfern aus seinem privaten Umfeld oder etwa von den Mitarbeitern der Stephansstift Evangelischen Jugendhilfe in Sulingen.

+ Die Verantwortlichen des Senioren- und Behindertenbeirates hatte die Big Band Swing-Time aus Weyhe für ein Gastspiel in Sulingen gewonnen. © Schlo tmann Matthias Wendland selbst pendelte ständig zwischen Zuckerwattemaschine und Luftballonstand im westlichen Teil des Parks hin und her, verlor dabei unter anderem nicht die Hüpfburg und den Stand, an dem Helfer Stefan Meyer mit Kindern Apfelsaft presste, aus dem Blick. „Es macht einfach Spaß, wenn man in die strahlenden Augen der Kinder blickt.“ Und die Kooperation mit den Senioren- und Behindertenbeirat habe sich im Laufe der Jahre bewährt.

Das SBB-Team um Sprecherin Eva Kurth hatte den östlichen Teil des Parkes in Beschlag genommen. Die Verantwortlichen des Beirates boten Kaffee und Kuchen an – und hatten die Big Band Swing-Time aus Weyhe für ein Gastspiel in Sulingen gewonnen. Kurth: „Ich kenne die Band von ihren Auftritten im Taff. Wir haben dann gefragt, ob die Musiker auch bereit wären, beim Familienfest zu spielen. Das hat funktioniert.“

Mit der Beteiligung am Familienfest wolle der SBB den Dialog zwischen alt und jung fördern. „Ich denke, dass das uns gelungen ist“, so Kurth.

Eröffnet hatte das Familienfest Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb. Mit seiner Präsenz wolle er seine Verbundenheit mit dem Senioren- und Behindertenbeirat, aber auch mit dem Park der Generationen demonstrieren. „Das Konzept, das Matthias Wendland und der SBB entwickelt haben, ist eine Bereicherung für die Freizeitangebote der Stadt Sulingen. Das ist eine gute Sache“, sagte Rauschkolb.

