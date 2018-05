Repair-Café widmet sich Textilien

Liebs: „Schneiderinnen helfen, Bekleidung wieder in Schuss zu bringen“

Sulingen - Zum nunmehr achten Mal öffnen die Initiatoren Rita Mohrmann und Markus Liebs am Mittwoch, 9. Mai, in den Räumen des Taff an der Nienburger Straße das Repair-Café. Darauf weist Markus Liebs hin.