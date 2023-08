Mallorca-Schlager auf der Metal-Bühne: „Besondere Stimmung“ vereint Fans beim Reload-Festival

Von: Marvin Köhnken

Mr. Hurley & Die Pulveraffen standen erstmals auf der großen Reload-Bühne und stimmten so manchen für ein Metal-Festival ungewohnten Ton an. © Marvin Köhnken

Rund 360 Tage im Jahr ist Sulingen eine Kleinstadt wie jede andere – ohne Anbindung an die Bahn, aber sonst eigentlich ganz normal. Doch wenn das Reload-Festival läuft, wird Sulingen zum Metal-Mekka.

Sulingen – Mehr als 12.000 zahlende Besucher, volles Programm an mittlerweile drei Tagen und echte Highlights im Line-up: Das Reload Festival ist 2023 an einem neuen Höhepunkt angekommen. Vom „hochkarätigstem Line-up der Festival-Geschichte“ war im Vorfeld die Rede. Und nachdem beim Wacken Open Air dermaßen viel Regen vom Himmel gefallen war, dass Tausende Fans nicht auf das Gelände durften, ist die Vorfreude nicht kleiner geworden.

Bereits am Mittwoch waren viele Reload-Fans nach Sulingen gereist. Mehr als im vergangenen Jahr, als der Mittwoch als Frühanreise-Tag etabliert worden war, wie Polizei-Sprecher Thomas Gissing am Freitag bestätigte. Und weil für Donnerstag bereits 13 Acts angekündigt worden waren, war dann auch entsprechend viel los auf dem Gelände in Sulingen.

Pennywise eröffnet gemeinsam mit zwölf anderen Bands das Reload-Festival

Absolutes Highlight an diesem Donnerstagabend, der noch reichlich kühl daher kam, war der Auftritt von Pennywise – einer absoluten Punkrock-Legende aus den USA. Kurzerhand wurde das als Battlefield bekannte Reload-Infield bereits teilweise geöffnet, um die Massen an Besuchern besser unterbringen zu können. Nicht nur die überzeugten Festival-Gänger waren mit dabei, auch Einwohner und musikbegeisterte Sparfüchse waren willkommen: Immerhin war der Donnerstag – kühler als erhofft – erneut kostenlos für alle.

Auch am Freitag, an dem In Flames am späten Abend den Headliner-Slot belegen, und am Samstag ist die Festival-Plaza samt dortiger Bühne für alle kostenfrei zugänglich, die einen Eindruck von dem Festival bekommen möchten. Dann auch bei drückend heißem Sommerwetter, das sich über Nacht in Sulingen eingefunden hat. Kein Vergleich zur Schlammschlacht auf dem Wacken, aber dank der Regenmenge in den Vorwochen auch nicht völlig verstaubt.

Reload-Stimmung zeichnet sich durch

Entsprechend entspannt ist auch die Stimmung am Freitag. Wenn da einer ins Wanken gerate, werde der nicht etwa zur Seite gestoßen, sondern von den Umstehenden gestützt, berichtet Thomas Gissing. „Diese besondere Stimmung war schon im Vorjahr zu spüren und ist dieses Mal noch stärker“, sagt der Polizei-Sprecher über die Atmosphäre auf dem Reload. Hier sei jeder Teil des Ganzen – egal ob Festival-Veteran, Einheimischer oder Mensch mit Behinderung.

Karaoke auf dem Reload: Mitten im Festival-Trubel darf jeder selbst auf die Bühne steigen – wenn er oder sie es sich denn auch traut. © Marvin Köhnken

Wie speziell die auch auf den Festival-Bühnen ist, zeigt ein Blick auf das Line-up des Reload. Neben In Flames und Powerwolf als absolute Headliner, sind sogar Mallorca-Schlager-Töne zu hören. So geschehen bei Mr. Hurley & Die Pulveraffen, die am Freitag unter der brennenden Sonne am Nachmittag mal so gar kein Problem damit hatten, im Piratenoutfit samt Ringelsocken für Abwechslung und gute Laune zu sorgen. „Die Mischung macht’s“ steht nicht nur einem Betonmischer am Eingang des Reload-Geländes, es ist in Sulingen an diesen fünf Tagen im Jahr 2023 gelebte Realität. Egal, ob gerade Hardcore-Metal, Mallorca-Schlager oder Punkrock-Legenden ertönen.