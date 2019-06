„Reload“: Tagestickets ab sofort erhältlich

Die finnische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Lordi tritt am Freitag (23. August) beim Reload Festival in Sulingen auf. Foto: Guido Karp

Sulingen – Zur Anlaufstelle für Menschen, „deren Herz für harte Gitarren unter freiem Himmel schlägt“, werde Sulingen mit dem Reload Festival vom 22. bis 24. August, versprechen die Veranstalter. „Es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die in entspannter Atmosphäre Szenegrößen wie Sabaton, Bullet For My Valentine, Airbourne oder Hatebreed live erleben wollen, es aber nicht für alle drei Tage zum ,Reload‘ schaffen: Ab jetzt sind auch Tagestickets für das Festival erhältlich“, heißt es in einer Mitteilung der Reload Event GmbH.

Geschäftsführer André Jürgens: „Das Interesse an der diesjährigen Ausgabe ist groß. Das merken wir am sehr positiven Vorverkauf, aber auch an vielen Nachrichten von Fans, die unbedingt kommen möchten, für die ein ganzes Wochenende aber zu viel wird. Daher haben wir uns entschieden, ihnen entgegenzukommen und dieses Jahr früher als üblich mit dem Verkauf der Tagestickets zu starten. Wir freuen uns auf alle, die uns für einen oder mehrere Tage besuchen kommen!“

Über 30 internationale Bands aus den Bereichen Metal, Hardcore, Punk und Artverwandtem spielen auf dem Reload Festival. Die Tagesaufteilung der Acts ist jetzt festgelegt (die genauen Spielzeiten folgen in Kürze) – Donnerstag, 22. August: Ignite, Any Given Day, Radio Havanna, Cutthroat LA, Copia, Bullseye & Evil Jared; Freitag, 23. August: Sabaton, Airbourne, Of Mice & Men, Lordi, Soilwork, Sondaschule, Backyard Babies, Nasty, Dog Eat Dog, Thundermother, Evergreen, Pressure Recall, The Creapers, Mürderhead, Strength; Samstag, 24. August: Bullet For My Valentine, Hatebreed, Clawfinger, While She Sleeps, Agnostic Front, Bury Tomorrow, Emil Bulls, Walls Of Jericho, Massendefekt, Jinjer, Eyes Set To Kill, Set Your Sails (die Gewinner des Reloand-Band-Contests 2019), Monsters Of Liedermaching, Powerslave, AC/Dynamite.

Tagestickets für Freitag und Samstag (jeweils 60 Euro, inklusive Gebühren) sind ab jetzt bei Eventim und Metaltix erhältlich, ebenso wie Kombitickets für alle drei Festivaltage (99 Euro inklusive Gebühren und Camping am Fahrzeug). Kombitickets gibt es außerdem bei der Volksbank in Twistringen sowie den Sparkassen in Sulingen und Diepholz (weitere Informationen auf www.reload-festival.de).