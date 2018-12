Bei „Ute“ und „Willi“: Blitzumfrage während des Heiligabend-Frühschoppens

„Reload“ und Grundschule

+ © Schlotmann Montagmorgen in der Gaststätte „Zum schwarzen Ross“ von Ute Meyer und in und an Willi Bründls „Amtsschimmel“: Alt und Jung, Daheimgebliebene und Rückkehrer stimmen sich auf die Weihnachtsfesttage ein. © Schlotmann

Sulingen - Montagmorgen in der Gaststätte „Zum schwarzen Ross“ von Ute Meyer und in und an Willi Bründls „Amtsschimmel“: Alt und Jung, Daheimgebliebene und Rückkehrer stimmen sich auf die Weihnachtsfesttage ein. Weihnachtsgrüße verbinden sie mit einem Rückblick auf 2018 und einen Ausblick auf 2019. Zu den Stammgästen der vorweihnachtlichen Treffen im „Schwarzen Ross“ und bei „Willi“ zählen unter anderem Michael Harimech, Michael Böttcher, Lothar Plumhof, Torsten Riedemann, Michael Franke und Christian Löchel.