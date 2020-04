Kein Reload Festival: Was wird aus dem Bandcontest?

Zunächst sollte der beliebte Bandcontest, bei dem eine Nachwuchsband den letzten freien Auftrittsslot des Reload Festivals ergattern kann, in veränderter Form ausgetragen werden - und zwar online. Nun ist der gesamte Bandcontest in der Schwebe.

Update, 17. April: Mitten hinein in die Überlegungen, wie der Bandcontest für das Reload Festival in Sulingen in Online-Form ablaufen soll, platzte am Mittwoch die Anordnung, dass im Zuge der Corona-Maßnahmen alle Großveranstaltungen bis Ende August abgesagt werden müssen – inklusive des „Reload“. Damit seien auch die Planungen für den Wettbewerb, bei dem Nachwuchsbands einen Auftritt beim Festival gewinnen können, zunächst einmal blockiert, sagt Markus Henke, der gemeinsam mit Ralf Glozober und Björn Zachlod für die Organisation zuständig ist.

Er habe bereits mit seinen Mitstreitern gesprochen, und „wir würden das gerne trotzdem durchziehen, möglicherweise auch schon im Hinblick auf das nächste Jahr.“ Die Entscheidung darüber werde aber gemeinsam mit den Veranstaltern des Reload Festivals getroffen, und diese Gespräche müsse man noch abwarten. Näheres könne man eventuell in der kommenden Woche sagen.

Originaltext, 14. April: Sulingen – Vorgesehen war, dass aus den Bewerbern fünf Bands ausgewählt werden, die sich mit einem Auftritt im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ am 25. April der Abstimmung des Publikums stellen; die Siegerband hätte dann im August zusammen mit Größen wie „Amon Amarth“, „Architects“ oder „Eskimo Callboy“ auftreten dürfen. „Das Verfahren haben wir ändern müssen“, sagt Markus Henke, der zusammen mit Ralf Glozober und Björn Zachlod den Contest organisiert.

Bereits nachdem der für Ende März im Jugendzentrum geplante Konzertabend worden war, habe er mit Volkhardt „Raspe“ Schumacher vom „Jozz“ gesprochen, und es sei klar gewesen, dass auch der Wettbewerb als Live-Veranstaltung nicht möglich ist. Nach Ablauf der Einsendefrist für Bewerbungen habe man sich dann per Skype und Telefonkonferenz im Organisationsteam verständigt und beschlossen, den Contest als Onlinevoting durchzuführen.

Ähnlich wie bei anderen Festivals auch, werde es die Möglichkeit geben, auf der Internetseite des „Reload“ und bei Facebook abzustimmen, wobei jeder Teilnehmer eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben kann. Das genaue Konzept sei noch nicht festgelegt, aber man wolle auf jeden Fall „gekaufte Likes“ verhindern.

Reload-Organisatoren recherchieren Live-Qualitäten der Bewerber-Bands

Es habe viele Vorschläge aus dem Netz gegeben, berichtet Henke, aber die seien zum Teil nicht umsetzbar gewesen. Abgestimmt werden kann nun über die Bewerbungsvideos der Bands: Gut 95 Prozent der Gruppen hätten sich mit einem professionell gemachten Video vorgestellt, und bei ihnen habe man zusätzlich auch die Live-Qualitäten recherchiert; von den übrigen Bands habe man Videos von Liveauftritten oder Links zu Musikplattformen erhalten.

Zur Teilnahme habe man sechs Bands ausgewählt; die werde man nun informieren, und sie bekämen die Aufgabe, in ihrer Community für sich zu werben. Sobald das Konzept stehe, werde man das Voting starten – und bis Ende April wolle man es abgeschlossen haben. Neben den Online-Stimmen werde auch das Urteil der neunköpfigen Jury mit einfließen: „Es gibt auf jeden Fall einen Konsens-Gewinner.“

Die Vorauswahl erleichtert habe der Umstand, dass diesmal weniger Einsendungen kamen, als in den Vorjahren. „Zum Start gab es eine große Zahl an Bewerbungen, aber das ging schnell zurück, als der Live-Contest abgesagt wurde.“ An die 100 Bewerbungen habe man erhalten – „sonst war es das Doppelte.“ Die Qualität sei gut: „Die hätten alle auf dem ,Reload‘ spielen können.“

Reload-Festival-Bewerber: Nu Metal und Hardcore im Fokus

Musikalisch habe es viel Nu Metal und Hardcore gegeben, kaum Punkrock und wenig Metal und wenn, dann eher in Richtung Hardrock. Ganz aus dem Rahmen gefallen seien nur zwei Bands: eine mit Free Jazz Metal ohne Gesang, die andere mit experimentellem Gothic Rock. „Die waren beide außergewöhnlich; außergewöhnlich gut, aber sie passen einfach nicht ins Konzept“, bedauert Henke. Auffällig sei auch gewesen, dass sich nur zwei Bands mit einer Sängerin beworben haben.

Der Kreis der Bewerber sei international: Neben Gruppen aus Großbritannien und Belgien habe sich auch eine „super Band“ aus Rumänien beworben. Man habe daran gedacht, sie diesmal ebenfalls teilnehmen zu lassen, weil online abgestimmt wird – aber dann, mit Blick auf die Contests in den kommenden Jahren, doch darauf verzichtet, sich hier von den bisherigen Spielregeln zu verabschieden.