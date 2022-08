Reload Festival: Zwischen Fiebertraum und Heimat

Watch Out Stampede

© Bartels Zahlreiche Fans genossen am Donnerstag den Auftritt von Watch Out Stampede beim „Reload".

Sulingen – Dass das „Reload“ unter Festivalgängern einen guten Stand hat, ist von den Besuchern immer wieder zu hören – aber wie sieht es aus Sicht einer Band aus? Auskunft dazu geben können Watch Out Stampede: Das Quartett mit Wurzeln in Weyhe gilt quasi als „Hausband“ des Festivals.

In Kontakt mit der Veranstaltung kam die Band 2011: „Wir kannten nur die großen Festivals“, erinnert sich Sänger Andreas Hildebrandt, „und dann haben wir gehört, dass es auch etwas in der Nähe gibt.“ Wobei „Nähe“ relativ ist, denn „als Jugendlicher, wenn man von den Eltern gefahren werden muss, ist eine Stunde Fahrtzeit auch schon weit.“ Dennoch nahmen sie teil am ersten Band-Contest des Reload Festivals im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ – und sicherten sich als Sieger einen Auftrittsslot im Festivalprogramm. „Die Wichtigkeit des Festivals für uns als Band war uns da noch nicht begreiflich.“

Der erste Auftritt vor Festivalpublikum habe sich für ihn wie ein Fiebertraum angefühlt, verrät der Sänger. „Man steht da mit schlotternden Beinen vor den Leuten und merkt dann: Man kann sie begeistern. Da war uns bewusst: Das ist es, wofür wir das machen – und das wollen wir machen.“

© Bartels

Dem ersten Auftritt beim „Reload“ folgten weitere Gastspiele in den Jahren 2015, 2016, 2018 – und nun am Donnerstagabend. Das Quartett auch auf anderen Festivals vertreten, trat beispielsweise Anfang August beim Wacken Open Air auf. „Kein Festival ist wie das andere“, sagt Andreas Hildebrandt, jedes habe seine positiven und negativen Aspekten. Die Sulinger Veranstaltung steche aber heraus: „Das ,Reload‘ ist so eine Art Nach-Hause-Kommen.“ Es sei das Festival, mit dem es angefangen habe und die Stimmung sei immer noch sehr familiär. „Vor allem sind es die Leute, die hinter dem Festival stehen, die Helfer, das Publikum – für uns ist es wie ein Klassentreffen, und wir werden behandelt wie Familienmitglieder.“

Das habe sich auch 2020 gezeigt, als das Festival ausfallen musste und stattdessen unter dem Motto „Reload Festival on Corona Tour“ Band und Crew in einem Bus fünf Orte für Kurzauftritte besuchten. „Das war wirklich unvergleichbar“, blickt Hildebrandt zurück. Für die Band sei es eine Ehre gewesen: „Wir haben uns zusammen mit der ,Reload‘-Familie diesen Spaß erlaubt und gemerkt, dass wir Teil dieser Familie sind.“ Und Dennis Landt, Gitarrist und Sänger, ergänzt: „Das war crazy, zu fünf Gartenpartys zu fahren, da alles aufzubauen und zu spielen, absolut krass.“ Die Organisatoren hätten dafür eine Band gebraucht, die diesen „Schabernack“ mitmacht. „Das kann man nur bei einem familiären Festival machen.“

Der Wunsch: Ein „Nightspecial“

Kann es nach diesen Erfahrungen noch eine Steigerung geben? „Wir würden gerne mal ein ,Nightspecial‘ machen um 2 Uhr morgens – aber ohne Discokugel auf der Bühne kommen wir nicht“, lacht Hildebrandt. Dass die Band die früheren Slots besetzt, empfinde man aber nicht als „Deklassierung“: „Hier sind immer so krasse Bands, und dafür, dass wir heute vor Unearth spielen durften, würden andere Bands einen Arm geben.“

Jedoch sind die vier nicht nur Akteure, sondern auch Fans: „Wir sind alle berufstätig und gehen gerne auf Festivals, deswegen ist es ein Glück, dass wir schon am Donnerstag gespielt haben und jetzt das Festival genießen können“, sagt Landt. Am meisten freue man sich dabei auf Bleed From Within, die Headliner Heaven Shall Burn sowie auf Electric Callboy – „das sind alte Kumpel von uns“, so Hildebrandt.

Auf jeden Fall habe man aber mitbekommen, dass es für Veranstalter und Musiker durch die Pandemie schwieriger geworden sei, und die Politik dürfe Clubs und Bands nicht „hinten rüber fallen lassen“, fordert Hildebrandt. Kleine Tourneen funktionierten oft nicht mehr, weil nicht genügend Karten verkauft werden, fügt Dennis Landt hinzu. Vielleicht brauche es nur ein bisschen Zeit, aber es wäre „fatal, wenn die Leute nicht mehr zu Konzerten gehen“, findet er. Für Musik, aber auch für andere Formen gelte: „Kultur funktioniert nur, wenn sie auch genutzt wird.“