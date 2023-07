Reload Festival in Sulingen: Jetzt Tagestickets und Running Order

Die Sieger des Reload-Bandcontests „HeadGear“ treten am Festivalsamstag um 10.25 Uhr auf. © Reload Festival

Sulingen – Die Tagestickets für das Reload Festival vom 17. bis 19. August in Sulingen sind ab Mittwoch, 5. Juli, 12 Uhr, zum Preis von 89 Euro im Vorverkauf erhältlich, kündigten die Veranstalter am Montag an: „Fans sollten sich diesen wichtigen Termin rot im Kalender markieren, da das Kontingent der Tagestickets begrenzt ist“, lautet die Empfehlung in der Pressemitteilung.

Derweil laufe der Vorverkauf für das Festival auf Hochtouren „und ist dabei, neue Rekorde aufzustellen“, teilen die Festivalmacher weiter mit, verraten allerdings auch auf Nachfrage keine konkreten Zahlen dazu.

Dafür aber zur Running Order des Festivals, dem Zeitplan der Auftritte. „Unsere Bühnen werden von einem hochkarätigen Line-up bespielt, einschließlich einiger aufregender letzter Neuzugänge.“

Running Order für das Reload Festival EMP-Stage – Freitag, 18. August:

10.40 bis 11.10 Uhr „Get the Shot“, 11.30 bis 12.05 Uhr „Infected Rain“, 12.25 bis 13.05 Uhr „Landmarks“, 13.25 bis 14.05 Uhr „Decapitated“, 14.25 bis 15.05 Uhr „Mr. Hurley & die Pulveraffen“, 15.25 bis 16.05 Uhr „Agnostic Front“, 16.30 bis 17.10 Uhr „Clawfinger“, 17.35 bis 18.20 Uhr „Skindred“, 18.45 bis 19.30 Uhr „Stick to Your Guns“, 19.55 bis 20.55 Uhr „Killswitch Engage“, 21.25 bis 22.25 Uhr „Trivium“, 23 bis 0.30 Uhr „In Flames“ EMP-Stage – Samstag, 19. August:

10.25 bis 10.55 Uhr „HeadGear“, 11.15 bis 11.50 Uhr „100 Kilo Herz“, 12.10 bis 12.45 Uhr „Grailknights“, 13.05 bis 13.40 Uhr „Ektomorph“, 14 bis 14.30 Uhr „Imminence“, 15 bis 15.40 Uhr „Terror“, 16 bis 16.40 Uhr „Knocked Loose“, 17 bis 17.40 Uhr „J.B.O.“, 18 bis 18.40 Uhr „Sepultura“, 19 bis 19.40 Uhr „Guano Apes“, 20.05 bis 20.55 Uhr „While She Sleeps“, 21.25 bis 22.25 Uhr „Beartooth“, 23 bis 0.30 Uhr „Powerwolf“ Plaza-Stage – Donnerstag, 17. August:

13.20 bis 14 Uhr „Controversial“, 14.20 bis 15 Uhr „The Scratch“, 15.20 bis 16 Uhr „Slope“, 16.20 bis 17 Uhr „Planlos“, 17.20 bis 18 Uhr „Cockney Rejects“, 18.20 bis 19 Uhr „Orbit Culture“, 19.20 bis 20 Uhr „Blind Channel“, 20.20 bis 21 Uhr „Gatekeeper“, 21.25 bis 22.05 Uhr „Malevolence“, 22.30 bis 23.30 Uhr „Callejon“, 0 bis 1 Uhr „Pennywise“ Plaza-Stage – Freitag, 18. August:

9.45 bis 10.30 Uhr „Excrementory Grindfuckers“, 0.45 bis 1.30 Uhr „Sleep Token“ Plaza-Stage – Samstag, 19. August:

9.30 bis 10.15 Uhr „Frog Bog Dosenband“, 0.45 bis 1.30 Uhr „Mantar“ Break-Stage:

Donnerstag „Twinns“ und „Alligator Fight Club“, Freitag Lutz Drenkwitz, „Sportfreunde Helden“ und „Superstarfuckers“, Samstag „Friends Don’t Lie“