Reload Festival: Der erste Rekord ist bereits gebrochen

Von: Harald Bartels

Teilen

Noch ist der Transformator, neben dem sich André Jürgens am Donnerstag für das Foto platziert, das einzige sichtbare Zeichen des Festivals – aber das wird sich bald ändern. © Bartels

Sulingen – Ruhig ist es noch auf dem Gelände am Rande Sulingens, das vom 17. bis 19. August das Reload Festival beherbergt. Hinter den Kulissen hat sich die Ruhe jedoch längst erledigt: „Wir sind mitten in der ,heißen Phase‘ “, sagt André Jürgens, Geschäftsführer der Reload Event GmbH.

Etwa sechs Wochen vor der Veranstaltung „geht es richtig los“, wie er sagt. Das „Feintuning“ steht an: „Die Sachen final bestellen, die man vorher schon geordert hat, die letzte Detailplanung, Entscheidungen treffen – den Grundstein legt man vorher schon, aber jetzt weiß man, in welche Richtung es geht.“ Die größte Sorge der Organisatoren betrifft momentan das Wetter: Nach dem Regen wäre Trockenheit zwei Wochen vor dem Festival optimal, weil das Gelände dann wieder abgetrocknet, aber immer noch „schön grün“ ist, beschreibt Jürgens den Wunsch der Festivalmacher. Das schlechte Wetter mache sich auch im Ticketvorverkauf bemerkbar – aber: „Der erste Rekord ist schon gebrochen, und wir können jetzt schon von unserem bisher besten Jahr sprechen“, verrät Jürgens.

Allerdings ist das Programm seiner Ansicht nach auch sehr hochwertig: „Das ist ein mutiger Schritt, denn wir haben dafür mehr Geld ausgegeben.“ Insgesamt seien die Kosten „im Mittel um mehr als 30 Prozent höher“ als sonst, und auch den Bands müssten höhere Gagen als früher gezahlt werden, weil deren Kosten, etwa für Transporte und Übernachtungen, ebenfalls gestiegen sind. Hinzu kommen die Veränderungen in der Branche: „Vor 20 Jahren hat eine Band eine Tour gemacht, um ein neues Album zu bewerben. Heute veröffentlichen sie ein Album, um ihre Tour zu bewerben – das ist ihre Haupteinnahmequelle.“

Ansonsten beschäftigen die Organisatoren momentan vor allem logistische Fragen: Beispielsweise soll es in diesem Jahr eine „Bimmelbahn“ geben, mit der die Inhaber von Festivalbändchen vom Gelände über das Freizeitbad zum E-Center und zurück fahren können. Außerdem ist als Attraktion auf dem Vorplatz ein Riesenrad in Planung.

Einfacher als im Vorjahr, dem ersten Jahr nach der Coronapause, sind die Vorbereitungen nicht, bekennt Jürgens: „Gerade sind es wieder 18-Stunden-Tage, weil man die Planungen in der Freizeit nach dem Job macht.“ Zwar entwickele man mit den Jahren ein Gefühl dafür, was funktioniert, außerdem habe man verlässliche Partner und inzwischen viel Erfahrung im Team, aber „mit der Größe wachsen auch die Ansprüche.“ Inzwischen werde das „Reload“ teilweise in den Erwartungen verglichen mit Festivals, die 60 000 oder 80 000 Besucher haben, beispielsweise was das bargeldlose Bezahlen angeht. „Grundsätzlich macht das Festival immer noch Spaß, obwohl der Spagat zwischen Job und ,Reload‘ groß ist.“

Dazu trägt auch die gewachsene Sicherheit bei: „Vor zehn Jahren haben wir von Festival zu Festival geguckt, ob es überhaupt weitergeht. Jetzt haben wir schon die Sicherheit, für 2024 planen zu können.“ Heißt konkret: Die erste Bandwelle für das kommende Jahr soll noch im Verlauf der Veranstaltung veröffentlicht werden.

Ein Grund dafür ist laut Jürgens, dass der Ticketverkauf nun komplett in eigenen Händen liegt: „Das macht vieles einfacher, weil wir unsere Kunden kennen.“ Zudem können, weil die Einnahmen aus dem Ticketverkauf vorliegen, die meisten Dinge bereits im Vorfeld bezahlt werden.

Wann wird Jürgens dann wieder ruhig schlafen können? „Am Dienstag nach dem Festival falle ich in so eine Art Koma, weil der Akku komplett leer ist und ich schlafen muss“, sagt er lachend. Und danach werde sein E-Mail-Postfach explodieren, zur Nachbereitung des „Reload“.