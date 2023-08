Reload Festival 2024: Das ist die erste Bandwelle für das kommende Jahr

Von: Marcel Prigge

Überraschung beim Reload 2023: Die Veranstalter kündigen die Bands für das kommende Jahr an und starten ab Sonntag den Ticketvorverkauf. Das ist die erste Bandwelle des Reload 2024.

Sulingen – Nach dem Festival ist vor dem Festival – Das denken sich auch die Veranstalter des Reloads in Sulingen. Denn bereits kurz vor dem Ende der diesjährigen Ausgabe kündigten die Organisatoren die erste Bandwelle des Reloads 2024 an und starten kurz darauf den Ticketvorverkauf. Auf diese 17 Bands können sich Fans ab jetzt freuen.

Das Reload 2023 geht zu Ende. Während vielen Festivalfreunden noch die Ohren klingeln sollten, überraschen die Veranstalter bereits am Samstagnachmittag mit der ersten Bandwelle für das kommende Jahr und versprechen „wieder ein Programm der Extraklasse“ für das Reload-Festival 2024 vom 15. bis zu 17. August.

Als ersten hochkarätigen Headliner präsentieren die Organisationen Amon Amarth. Bereits 2017 haben die „Könige des Vinking Metals“ die Bühne des Reloads gerockt. Als eine der aktuell größten Metalbands weltweit, sind sie für ihre mitreißenden Hymnen und epischen Live-Shows bekannt.

Ebenfalls beim Reload 2024 vertreten: Die polnische Extreme-Metal-Band Behemoth. Diese werde „erstmals mit ihrer erbarmungslosen Liveshow das Festival erobern“. Seit über drei Jahrzehnten stehen sie bereits auf den Bühnen der ganzen Welt.

Außerdem kehrt ein alter Bekannter zurück: Die Hardcore-Größen von Hatebreed kommen für das Reload 2024 zurück nach Sulingen. Seit mehr als zwanzig Jahren sind sie eine feste Instanz in der Musikszene und waren bereits häufig auf der Reload-Bühne vertreten.

Reload 2024: Das sind die Künstler der ersten Bandwelle

Amon Amarth, Behemoth, Hatebreed, Motionless In White, Clutch, Lionheart, Paradise Lost, Knorkator, Emil Bulls, Neaera, The Black Dahlia Murder, Soil, Walls Of Jericho, Fiddler’s Green, Paleface Swiss, Cro-Mags, Future Palace