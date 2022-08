Bands, Camping, Tickets: Alles zum Reload Festival 2022

Von: Yannick Hanke

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann in Sulingen wieder gerockt werden. Das Reload Festival 2022 steht vor der Tür. Alles zum kleinen Mekka für Metal-Fans.

Sulingen – Frohlockt, ihr Pommesgabeln! Ihr dürft wieder geformt und in die Luft gehalten werden. Denn mit dem Reload Festival 2022 steht ein paar rockigen Tagen und Realitätsflucht mit Dosenbier nichts im Wege. Das Festival ist für die Zeit vom 17. bis zum 20. August geplant.

Nach einer coronabedingten Zwangspause kehrt das laute Leben für ein paar Tage zurück ins niedersächsische Sulingen (Landkreis Diepholz). Größen der Szene locken zum Reload Festival 2022. Und die Vorfreude ist unbändig groß. kreiszeitung.de liefert alle Infos zum Festival, von dem Wacken-Gründer Thomas Jensen einst sagte, es sei mehr als nur die kleine Schwester des Wacken.

Reload Festival 2022: Gibt es noch Tickets und was mache ich mit Tickets von 2020 und 2021?

Vorneweg: Wer beim Reload Festival 2022 dabei sein will, hat dazu immer noch die Chance. Denn noch ist die große Sause in Sulingen nicht ausverkauft. Ein Kombiticket, das auch zum Camping berechtigt, kann für 129 Euro erworben werden. Tageskarten für Freitag, 19. August, und Samstag, 20. August, sind für jeweils 70 Euro erhältlich.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann in diesem Jahr wieder in Sulingen gerockt werden. Das Reload Festival 2022 lädt dazu ein. © Jessika Wollstein

Wer über Reload-Tickets von 2020 oder 2021 verfügt, als das Festival aufgrund der Corona-Pandemie nicht veranstaltet werden konnte, hat es recht bequem. Inhaber von Karten für das Reload Festival 2021 sollten bereits eine Mail erhalten haben, mithilfe derer eine unkomplizierte Übertragung fürs Reload Festival 2022 möglich ist. An dieselbe Mailadresse, tickets@reload-festival.de, wendet man sich auch, wenn 2020er-Tickets nicht für 2021 umgewandelt wurden und für dieses Jahr genutzt werden sollen.

Reload Festival 2022: Welche Bands und Künstler sind dieses Jahr live in Sulingen zu sehen?

Das Reload Festival 2022 wartet mit einigen Größen der nationalen und internationale Metal- und Metalcore-Szene auf – der Timetable ist gut gefüllt. Dem Publikum einheizen wollen dabei unter anderem Heaven Shall Burn, As I Lay Dying, Electric Callboy (früher Eskimo Callboy), Arch Enemy, Lamb of God, Dark Tranquillity, Jinjer, Comeback Kid und Caliban.

Besonderen Charme haben aber auch die Bands, die beim Reload nicht dem inneren Kern der Metal-Szene zugerechnet werden. Torfrock und die Kassierer sind nur zwei der ungewöhnlicheren Acts auf dem Battlefield. In den Vorjahren bereicherten unter anderem Thundermother, oder Kaiser Franz Josef das Line-up in Sulingen.

Die Besonderheit beim Reload Festival 2022: Erstmal wird der Donnerstag zu einem kompletten Festival-Tag ausgeweitet. Das heißt, dass bereits ab dem frühen Nachmittag die ersten Bands spielen. Den Auftakt machen dabei Black Inhale. Und: Für Donnerstag, 18. August, benötigen Kurzentschlossene kein Ticket. Es gibt für diesen Tag weder Vorverkauf noch Tageskasse, dem Band-Reigen mit dem krönenden Abschluss durch Jinjer kann kostenfrei beigewohnt werden. Der komplette Timetable fürs Reload Festival 2022 steht indes auch.

Reload Festival 2022: Was muss ich zum Camping wissen und ab wann ist die Anreise möglich?

Die Veranstalter vom Reload Festival, das auch Wacken-Gründer Thomas Jensen begeistert, haben ihre Fans im Vorfeld gefragt, ob eine Anreise bereits am Mittwoch, 17. August, nicht sinnvoll wäre. Denn so könne das Band-Spektakel tags darauf in vollem Umfang und frei von Anreise- und Aufbau-Stress genossen werden. Die klare Antwort der Reload Festival-Besucher: Ja, wir wollen. Dementsprechend besteht 2022 erstmals die Option einer Frühanreise am 17. August von 15:00 bis 22:00 Uhr.

Das ist das Reload Festival in Sulingen Das Reload Festival wird in seiner heutigen Form als Open-Air-Festival seit 2006 im niedersächsischen Sulingen veranstaltet. Generell haben sich die Veranstalter den Genres Rock, Metal, Metalcore, Punk und Hardcore verschrieben. Beim bisher letzten Reload Festival 2019 waren rund 12.500 Besucher vor Ort. Über die Jahre hinweg ist die „kleine Schwester vom Wacken“ kontinuierlich gewachsen, eine Mischung aus nationalen und internationalen Künstlern des jeweiligen Genres hat sich längst etabliert. So konnten bereits die Donots, die Bloodhound Gang, Limp Bizkit, Papa Roach, die Dropkick Murphys, In Flames, Amon Amarth, Kreator oder die Guano Apes für das Reload Festival gewonnen werden.

Da die Chance zur Anreise am Mittwoch mit Mehrkosten für die Reload-Veranstalter verbunden ist, müssen Frühanreisende eine extra Gebühr in Höhe von zehn Euro pro Person vor Ort bezahlen. Regulär weiter geht es dann am Donnerstag, 18. August, ab 09:00 Uhr. „Wie gehabt ohne weitere Kosten, versteht sich“, heißt es auf der Homepage vom Reload Festival. Konkrete Infos zum Einlass und zur Bändchenausgabe folgen noch.

Reload Festival 2022: Wie gestaltet sich die Anfahrt mit dem Auto?

Grundsätzlich empfiehlt es sich bei der Auto-Anreise für das Reload Festival 2022 als Zieladresse die Lindener Straße in 27232 Sulingen anzugeben. Zusätzliche Parkplätze gibt es für Tagesgäste, von dort aus muss ein Fußweg von circa zehn Minuten zum Gelände eingeplant werden.

Anfahrt...

aus Richtung Hamburg/Bremen : Für Besucher aus Hamburg beginnt die Fahrt zum Reload Festival 2022 auf der A1 bis zur Abfahrt Bremen/Brinkum. Dort folgt dann der Wechsel auf die B6 Richtung Bassum/Syke. Obacht: Nach zwei Kilometern teilt sich die Bundesstraße in die B6 Richtung Syke und die B51 Richtung Bassum. Gefolgt werden muss aber der B51 in Richtung Bassum. Dort auf der Umgehungsstraße angekommen, wechselt man auf die B61 Richtung Sulingen bis zum Ortsschild. Von da an ist der Weg zum Reload Festival 2022 ausgeschildert.

: Für Besucher aus Hamburg beginnt die Fahrt zum Reload Festival 2022 auf der A1 bis zur Abfahrt Bremen/Brinkum. Dort folgt dann der Wechsel auf die B6 Richtung Bassum/Syke. Obacht: Nach zwei Kilometern teilt sich die Bundesstraße in die B6 Richtung Syke und die B51 Richtung Bassum. Gefolgt werden muss aber der B51 in Richtung Bassum. Dort auf der Umgehungsstraße angekommen, wechselt man auf die B61 Richtung Sulingen bis zum Ortsschild. Von da an ist der Weg zum Reload Festival 2022 ausgeschildert. aus Richtung Hannover : Besucher aus Hannover folgen der B6 über Garbsen und Neustadt am Rübenberge bis nach Nienburg/Weser. Von dort aus wird der B6 in Richtung Sulingen gefolgt. Solange, bis diese durch Ausschilderung in die B214 übergeht. Dieser wird bis zum Ortsschild von Sulingen gefolgt, dann ist der Weg zum Reload Festival 2022 ausgeschildert.

: Besucher aus Hannover folgen der B6 über Garbsen und Neustadt am Rübenberge bis nach Nienburg/Weser. Von dort aus wird der B6 in Richtung Sulingen gefolgt. Solange, bis diese durch Ausschilderung in die B214 übergeht. Dieser wird bis zum Ortsschild von Sulingen gefolgt, dann ist der Weg zum Reload Festival 2022 ausgeschildert. aus Richtung Osnabrück/Ruhrgebiet: Besucher aus dem Ruhrgebiet nutzen die A1 über Münster. Der A1 in Fahrtrichtung Bremen folgt man dann weiterhin bis zur Ausfahrt Diepholz. Dort erfolgt der Wechsel auf die B214 in Richtung Steinfeld/Diepholz. Dort angekommen, macht die B214 einen kleinen Schlenker um Diepholz. Dann muss darauf geachtet werden, auf der B 214 in Richtung Wetschen/Rehden/Sulingen zu bleiben. Nach circa 25 weiteren Kilometern ist das Ortsschild von Sulingen erreicht, dann ist der Weg zum Reload Festival 2022 ausgeschildert.

Reload Festival 2022: Wie gestaltet sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Wer auf den Öffentlichen Personenverkehr zurückgreift, kann von den Bahnhöfen Bassum, Nienburg und Diepholz mit den regulären Buslinien nach Sulingen fahren. Die jeweilige Reise kann am besten über die Homepage der Deutschen Bahn (DB) geplant werden. Als Aussteigepunkt in Sulingen empfehlen die Veranstalter vom Reload Festival 2022 die Haltestelle „Sulingen, Rathaus/Südstrasse“. Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg zum Festivalgelände.

Reload Festival 2022: Was ist beim Camping erlaubt und was verboten?

Das Reload Festival bleibt sich auch 2022 treu. Es darf weiterhin direkt neben dem Auto gecampt werden, Schlepperei fällt somit weg. Das Camping ist jedoch nur im markiert eingezäunten Bereich erlaubt. Zudem ist das Campen im Preis des Kombitickets mit enthalten und auch nur mit diesem möglich.

Ausgelassen feiern zu guter Livemusik: Ähnliche Bilder wie schon 2019 sind auch auf dem Reload Festival 2022 zu erwarten. © Jessika Wollstein

Grundsätzlich erlaubt beim Camping auf dem Reload Festival 2022 sind Zelte und entsprechendes Zubehör, Campingstühle, zwei normale Pavillons (3x3 Meter) pro Camp, Gaskocher mit Gaskartuschen (maximale Größe sind die gebräuchlichen von Camping-Gas, keine großen 5kg-Gasflaschen; Ausnahme bilden fest verbaute und geprüfte Gaskartuschen). Erlaubt sind auf dem Campingplatz zudem Getränkefässer und -dosen, Plastikflaschen sowie Tetrapaks. Wer sich fürs Reload Festival 2022 eindecken will, kann das auch beim E-Center in Sulingen tun.

Verboten beim Camping auf dem Reload Festival 2022 sind hingegen Getränke in Glasflaschen und Glasbehältern, Wohnungseinrichtungen wie Sofas, Sessel, Baumaterial, Sperrmüll, externe große Musikanlagen, Stromgeneratoren oder Aggregate sowie Kühlschränke. Zudem ist offenes Feuer auf dem gesamten Gelände untersagt und wird mit einem Platzverweis geahndet. Hiervon nicht betroffen sind Camping-Kocher und Grills.

Reload Festival 2022: Was gilt es für das Infield zu wissen?

Das Infield vom Reload Festival 2022 öffnet freitags und samstags jeweils eine halbe Stunde vor der ersten Band. Eigene, alkoholfreie Getränke dürfen in einem Tetrapak bis zu einem Liter mit aufs Festivalgelände genommen werden. Grundsätzlich sind auch Taschen auf dem Infield vom Reload Festival 2022, dem Battlefield, erlaubt. Und zwar in Form von Bauchtaschen oder einfachen Turnbeuteln.

Sowohl auf dem Infield als auch auf dem Vorplatz (wo das eigene Dosenbier noch verköstigt werden kann) gibt es zudem „abwechslungsreich bewirtschaftete Food-Stände“ sowie Bierstände. Das Becherpfand beträgt je zwei Euro, die nach Abgabe zurückerstattet werden. Mit all diesen Infos kann ein gutes, lautes und spaßiges Reload Festival 2022 samt Geheimtipps also kommen.