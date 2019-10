Fever 333, Static-X und Lacuna Coil spielen beim Reload Festival 2020

Die ersten Headliner für das Reload Festival 2020 stehen fest: Unter anderem kommen Fever 333, Static-X und Lacuna Coil nach Sulingen. Die Künstler sind Teil der ersten Bandwelle, die die Veranstalter nun veröffentlicht haben.

Insgesamt neun Bands stehen auf der Liste der Künstler, die vom 13. bis zum 15. August 2020 in Sulingen den Musikfans einheizen wollen. Das haben die Organisatoren des Metal-, Hardcore- und Punk-Festivals am Mittwoch bekanntgegeben. Alle weiteren Bands sollen im Lauf des Jahres bekanntgegeben werden.

„Die ersten Bandankündigungen sind für uns mindestens genauso aufregend wie für die Fans. Daher freuen wir uns, dass die ersten neun Gruppen für 2020 eine schöne Mischung aus verschiedenen Stilen von alten Hasen und Newcomern darstellen – von denen ganze sieben noch nie bei uns gespielt haben!“, erläutert Reload- Geschäftsführer André Jürgens.

Die erste Reload-Bandwelle auf einen Blick:

Darkest Hour

Fever 333

Kassierer

Lacuna Coil

Our Hollow Our Home

Perkele

Smoke Blow

Static-X



Tankard

+ Smoke Blow aus Kiel sind Teil des Reload 2020. © Sandra Hermannsen

Neben den US-amerikanischen Crossover-Durchstartern Fever 333 kommen unter anderem die Nu-Metaller von Static-X nach Sulingen. Lacuna Coil sind vor allem Nu- und Gothic-Metallern bekannt. Perkele liefern für Oi!-Punk-Ohrwürmer, Punk mit Hardcore-Breitseite kommt von Smoke Blow und ungepflegte Hochkultur bringen die Kassierer nach Sulingen. Mit Darkest Hour, Tankard und Our Hollow Our Home kündigen die Reload-Organisatoren zudem Musik aus den Genres Melodic Death, Thrash und Metalcore an.

Das Team des Reload Festivals hat sich für die nächste Auflage viel vorgenommen - immerhin besteht die Veranstaltung seit 15 Jahren als Open Air. Begonnen hatte alles als Indoor-Festival in Twistringen. Dort wuchs das Event zum Open Air und zog später nach Sulingen an seinen jetzigen Standort.

2019 kamen 12.500 Fans zum Reload nach Sulingen

Bis ins vergangene Jahr wuchs das Reload weiter an, zuletzt waren rund 12.500 Besucher auf dem Gelände zu Gast. Um rentabel zu sein, soll diese Zahl weiter wachsen, ohne dass das Festival seinen familiären und daher vielfach gelobten Charakter verliert. Mit entsprechender Vorfreude erwarten viele Fans die bevorstehenden Headliner-Ankündigungen für das kommende Jahr.

Karten für das Reload Festival 2020 gibt es für 99 Euro im Vorverkauf - unter anderem auf der Homepage des Events unter www.reload-festival.de.