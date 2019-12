Neue Reload-Bandwelle: Amon Amarth kehrt zurück nach Sulingen

21 weitere Gruppen bestätigt

Amon Amarth sind für ihren Wikinger-Metal bekannt und kommen mit neuer Show und neuem Album erneut nach Sulingen.

Das Reload 2020 nimmt Gestalt an. Mit Amon Amarth steht nun der erste Headliner des Festivals fest. Insgesamt haben die Open-Air-Organisatoren am Sonntag 21 weitere Bands für das Großereignis in Sulingen angekündigt.