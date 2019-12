Finale Reload-Bandwelle: Crossover-Band Municipal Waste kommt nach Sulingen

Fünf weitere Bands bestätigt

+ © Municipal Waste Municipal Waste sind mit Crossover-Getrümmer dabei. © Municipal Waste

Das Reload 2020 nimmt Gestalt an. Mit Amon Amarth und Architects stehen die zwei Headliner des Festivals fest. Am Montag kündigte der Veranstalter die letzten Bands an. Somit ist das Line-Up vollständig.